¿Habrá Registro y Entrega de Canasta Alimentaria Bienestar en Octubre 2025? Módulos Disponibles

Durante los primeros meses del año se abrió el registro para entrar a la Canasta Alimentaria del Bienestar, un apoyo que se le otorga a mujeres de 50 a 64 años de edad que vivan en el Estado de México, pero de nueva cuenta mucha gente está interesada en saber si puede recibir la ayuda, por eso acá te decimos si hay inscripciones abiertas y entrega de despensas del programa Alimentación para el Bienestar en octubre 2025.

Durante los meses de mayo y junio se lanzó la convocatoria y se abrió el pre-registro en línea a Alimentación para el Bienestar. A finales del junio salieron los resultados y en septiembre 2025 te dimos a conocer el calendario de entrega de canastas alimentarias que hubo en el Edomex.

Video: Cuota al Jitomate Mexicano: ¿Cómo Afecta a la Canasta Básica en EUA?

¿Hay registro a la Canasta Alimentaria Bienestar en octubre 2025?

Por ahora ni las autoridades de la Secretaría de Bienestar del Estado de México ni el delegado, Juan Carlos González Romero, han anunciado si para octubre hay registro a Alimentación para el Bienestar 2025, pero todas las mujeres que cumplan con el rango de edad y se encuentren en condición de pobreza, pueden entrar al siguiente link y checar la lista de módulos que están disponibles para preguntar si hay inscripciones a la despensa: https://bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-avisos.

Nota relacionada: Último Pago de Mujeres con Bienestar 2025: ¿Quiénes Reciben Depósito Final? Fecha Exacta

Algo importante a tener en cuenta es que las aspirantes a la canasta del Bienestar deben cumplir con los siguientes requisitos para hacer su registro:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (credencial para votar; en caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten identidad, expedidos por la autoridad correspondiente).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

Formato Único de Bienestar, debidamente llenado.

Video: Año 2025 Inicia con Incrementos en los Precios de la Canasta Básica

¿Habrá entrega de Canasta Alimentaria del Bienestar en octubre 2025?

De acuerdo con la convocatoria de Alimentación para el Bienestar, la canasta alimentaria se entrega en hasta seis ocasiones a las beneficiarias. Eso quiere decir que el apoyo puede ser bimestral y aunque no existe un calendario de pago, en el siguiente link las beneficiarias pueden ver los Centros de Distribución (CEDIS) disponibles en octubre para acudir a ver si otorgan el apoyo en octubre: https://bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-avisos.

Nota relacionada: ¿Qué Productos Dan en Despensas Bienestar Edomex 2025? Este Mes Entregan Primer Apoyo a Mujeres

Es importante hacer énfasis en que la canasta alimentaria del Bienestar solamente se entrega en un máximo de seis ocasiones. La buena noticia es que se trata de un programa universal, es decir que todas las mujeres de 50 a 64 años de edad la pueden obtener, siempre y cuando cumplan con la documentación que se les pide.

Historias recomendadas: