¿Dónde Están los Módulos del Bienestar CDMX para Recoger Tarjeta de Pensión Mujeres en Octubre?
Entre el 7 de octubre y 7 de noviembre habrá entrega de Tarjetas a beneficiarias de 60 a 64 años de edad, conoce qué necesitas
Atención mujeres de 60 a 64 años, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 2025 habrá entrega de Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar. En N+ te decimos dónde se ubican los Módulos del Bienestar en Ciudad de México para que acudas por el documento oficial, así como los requisitos que debes presentar.
De acuerdo con el Gobierno de México en este periodo se entregarán Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a todas aquellas personas que se registraron el pasado mes de agosto.
¿Dónde están los Módulos del Bienestar en CDMX para recoger la Tarjeta de la Pensión Mujeres?
A las mujeres que les toque pasar por su Tarjeta de la Pensión del Bienestar para 60 a 64 Años entre octubre y noviembre de 2025, recibirán un mensaje de texto. Allí se detallará la fecha, hora y lugar en el que se tienen que presentar.
Si bien la sede a la que deben acudir, se puede ubicar al entrar en la página gob.mx/bienestar. A continuación te damos a conocer la dirección de los Módulos Bienestar en Ciudad de México.
Se prevé que los módulos para recoger la Tarjeta del Bienestar 2025 sean los mismos en los que se llevó a cabo el registro durante el pasado mes de agosto.
- Álvaro Obregón: Calle Lomas de Plateros 358, colonia Merced Gómez, CP 1600
- Azcapotzalco: Calle Castilla Oriente S/N, colonia Centro de Azcapotzalco, CP 2000
- Benito Juárez: Eje Vial 7 Sur 402, colonia San Andrés Tetepilco. CP 9440
- Coyoacán: Calle Tepetlapa S/N, colonia Alianza Popular Revolucionaria, CP 4800
- Cuajimalpa: Av. Juárez S/N, colonia Cuajimalpa, CP 5000
- Cuauhtémoc: Calle Tres Guerra 37, colonia Centro (Área 9), CP 6090
- Gustavo A. Madero 1: Calle 5 de Febrero S/N, colonia Villa Gustavo A. Madero, CP 7050
- Gustavo A. Madero 2: Calle Estado de México S/N, colonia Loma la Palma, CP 7160
- Iztacalco: Calle Raíz del Agua S/N (en la Plaza), colonia Infonavit Iztacalco, CP 8900
- Iztapalapa 1: Calle Aldama S/N (explanada de la alcaldía), Barrio de San Lucas, CP 9000
- Iztapalapa 2: Avenida 71 S/N (Deportivo), colonia Santa Cruz Meyehualco, CP 9290
- Magdalena Contreras: Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice, CP 10200
- Miguel Hidalgo: Calle Calzada Chivatito 160, colonia Anáhuac I Sección, CP 11320
- Milpa Alta: Calle Avenida México S/N (Explanada), colonia Villa Milpa Alta Centro, CP 12000
- Tláhuac: Peatonal Andador Cuitláhuac S/N, barrio San Mateo, CP 13040
- Tlalpan: Calle José María Morelos 70, colonia Tlalpan Centro, CP 14000
- Venustiano Carranza: Lázaro Pavia S/N, colonia Jardín Balbuena, CP 15900
- Xochimilco: Calle 16 de septiembre S/N, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, CP 16200
¿Qué piden para recoger la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar 2025?
Hay dos documentos indispensables que deben presentar todas las mujeres que acudan por su tarjeta:
- Identificación Oficial Vigente (original y copia)
- Talón Morado (recibo que entregaron el día del registro)
Además, ese día se les tomará una fotografía y recibirán su Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar en un sobre cerrado.
