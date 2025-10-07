¿Dónde Están los Módulos del Bienestar CDMX para Recoger Tarjeta de Pensión Mujeres en Octubre?

Atención mujeres de 60 a 64 años, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 2025 habrá entrega de Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar. En N+ te decimos dónde se ubican los Módulos del Bienestar en Ciudad de México para que acudas por el documento oficial, así como los requisitos que debes presentar.

De acuerdo con el Gobierno de México en este periodo se entregarán Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a todas aquellas personas que se registraron el pasado mes de agosto.

Para que ese día salgas con tu tarjeta, en N+ te explicamos ¿Qué Piden y Dónde Entregan Tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Octubre? Así Ubicas Módulos, mientras que para que cuides tu bolsillo publicamos Estos 7 Programas de Bienestar Pagan en Octubre 2025: Fechas, Montos y Cómo Cobrar Apoyos.

Video: Adultos Mayores en Baja California Enfrentan Retos Para un Retiro Digno

¿Dónde están los Módulos del Bienestar en CDMX para recoger la Tarjeta de la Pensión Mujeres?

A las mujeres que les toque pasar por su Tarjeta de la Pensión del Bienestar para 60 a 64 Años entre octubre y noviembre de 2025, recibirán un mensaje de texto. Allí se detallará la fecha, hora y lugar en el que se tienen que presentar.

Si bien la sede a la que deben acudir, se puede ubicar al entrar en la página gob.mx/bienestar. A continuación te damos a conocer la dirección de los Módulos Bienestar en Ciudad de México.

Se prevé que los módulos para recoger la Tarjeta del Bienestar 2025 sean los mismos en los que se llevó a cabo el registro durante el pasado mes de agosto.

Álvaro Obregón : Calle Lomas de Plateros 358, colonia Merced Gómez, CP 1600

: Calle Lomas de Plateros 358, colonia Merced Gómez, CP 1600 Azcapotzalco : Calle Castilla Oriente S/N, colonia Centro de Azcapotzalco, CP 2000

: Calle Castilla Oriente S/N, colonia Centro de Azcapotzalco, CP 2000 Benito Juárez : Eje Vial 7 Sur 402, colonia San Andrés Tetepilco. CP 9440

: Eje Vial 7 Sur 402, colonia San Andrés Tetepilco. CP 9440 Coyoacán: Calle Tepetlapa S/N, colonia Alianza Popular Revolucionaria, CP 4800

Calle Tepetlapa S/N, colonia Alianza Popular Revolucionaria, CP 4800 Cuajimalpa: Av. Juárez S/N, colonia Cuajimalpa, CP 5000

Av. Juárez S/N, colonia Cuajimalpa, CP 5000 Cuauhtémoc: Calle Tres Guerra 37, colonia Centro (Área 9), CP 6090

Calle Tres Guerra 37, colonia Centro (Área 9), CP 6090 Gustavo A. Madero 1: Calle 5 de Febrero S/N, colonia Villa Gustavo A. Madero, CP 7050

Calle 5 de Febrero S/N, colonia Villa Gustavo A. Madero, CP 7050 Gustavo A. Madero 2 : Calle Estado de México S/N, colonia Loma la Palma, CP 7160

: Calle Estado de México S/N, colonia Loma la Palma, CP 7160 Iztacalco: Calle Raíz del Agua S/N (en la Plaza), colonia Infonavit Iztacalco, CP 8900

Calle Raíz del Agua S/N (en la Plaza), colonia Infonavit Iztacalco, CP 8900 Iztapalapa 1 : Calle Aldama S/N (explanada de la alcaldía), Barrio de San Lucas, CP 9000

: Calle Aldama S/N (explanada de la alcaldía), Barrio de San Lucas, CP 9000 Iztapalapa 2 : Avenida 71 S/N (Deportivo), colonia Santa Cruz Meyehualco, CP 9290

: Avenida 71 S/N (Deportivo), colonia Santa Cruz Meyehualco, CP 9290 Magdalena Contreras: Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice, CP 10200

Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice, CP 10200 Miguel Hidalgo: Calle Calzada Chivatito 160, colonia Anáhuac I Sección, CP 11320

Calle Calzada Chivatito 160, colonia Anáhuac I Sección, CP 11320 Milpa Alta: Calle Avenida México S/N (Explanada), colonia Villa Milpa Alta Centro, CP 12000

Calle Avenida México S/N (Explanada), colonia Villa Milpa Alta Centro, CP 12000 Tláhuac: Peatonal Andador Cuitláhuac S/N, barrio San Mateo, CP 13040

Peatonal Andador Cuitláhuac S/N, barrio San Mateo, CP 13040 Tlalpan: Calle José María Morelos 70, colonia Tlalpan Centro, CP 14000

Calle José María Morelos 70, colonia Tlalpan Centro, CP 14000 Venustiano Carranza: Lázaro Pavia S/N, colonia Jardín Balbuena, CP 15900

Lázaro Pavia S/N, colonia Jardín Balbuena, CP 15900 Xochimilco: Calle 16 de septiembre S/N, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, CP 16200

¿Qué piden para recoger la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar 2025?

Hay dos documentos indispensables que deben presentar todas las mujeres que acudan por su tarjeta:

Identificación Oficial Vigente (original y copia) Talón Morado (recibo que entregaron el día del registro)

Además, ese día se les tomará una fotografía y recibirán su Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar en un sobre cerrado.

Historias Recomendadas