Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años Sonora: ¿Cuándo Hay Entrega de Tarjetas? Días y Horarios

A partir de este martes, 7 de octubre y hasta el próximo 7 de noviembre, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar para Mujeres de 60 a 64 años que se registraron durante el mes de agosto a este programa social.

La Secretaría del Bienestar informó que se les enviará un mensaje de texto al número de teléfono que dieron de alta, donde se indicará el día, hora y lugar a donde deberán acudir a recoger la tarjeta.

Los requisitos que deberán presentar son los siguientes:

Identificación oficial, en original y copia

El talón morado de la solicitud que se les entregó en agosto

Acudir en la fecha y hora indicada.

Casi 50 mil mujeres se registraron para recibir su tarjeta del Banco del Bienestar

En Sonora se registraron poco más de 47 mil mujeres de 60 a 64 años durante el pasado mes de agosto y son a quienes se les estará avisando para que vayan por su tarjeta y puedan recibir su pago bimestral en tiempo y forma.

con información de Gerardo Moreno.

ABM