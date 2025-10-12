¿Mañana Inicia Tercer Registro CONAVI a Vivienda Bienestar? Requisitos, Link de PVB, Nueva Fecha

Mientras muchos están a la espera de que salga la lista de preseleccionados de la segunda etapa de CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda), está por inicia el tercer registro de Vivienda para el Bienestar, por eso acá te mostramos la nueva fecha para hacer el tramite, los requisitos y el link de la página PVB, para que cheques dónde se puede solicitar el apoyo y si habrá inscripciones en la CDMX durante el mes de octubre 2025.

CONAVI aún no anuncia el listado de preseleccionados a Vivienda para el Bienestar 2025, por eso en una nota ya te dijimos cuándo anuncian los primeros resultados de la segunda etapa y la fecha en que inician las visitas domiciliarias en octubre, para llevar a cabo la siguiente parte del trámite.

Video: Infonavit Cambia sus Requisitos para Comprar Vivienda, ¿Los Cumples?

¿Qué días abre CONAVI el tercer registro de Vivienda para el Bienestar en octubre 2025?

La tercera etapa de registro CONAVI dará inicio el próximo lunes 20 de octubre y se espera que el trámite para solicitar el apoyo esté abierto durante siete días, pero esto será confirmado en su debido momento por las autoridades.

Inicialmente, el registro a Vivienda para el Bienestar se iba a realizar del 13 al 19 de octubre, así lo anunció el director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, en una Mañanera reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero a través de redes sociales se dio a conocer la reprogramación de la tercera etapa de inscripciones debido a las afectaciones provocados por las recientes lluvias y que tienen a los servidores de la nación realizando labores de apoyo a la población y levantamiento de censos.

Nota relacionada: ¿Cuánto cuestan las casas de CONAVI? Este es su Valor Comercial y en Programa de Vivienda 2025

A la espera de que CONAVI inicie la tercera etapa de registro a Vivienda para el Bienestar, es importante recordar que para esta primera parte del trámite, los solicitantes deben ir al módulo en el que viven y llenar su Cédula de Diagnóstico (CD), donde pondrán que cumplen con los requisitos y documentos necesarios para entrar al programa.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo CONAVI en octubre 2025?

Las personas que deseen solicitar el apoyo de casas CONAVI deben cumplir con varios requisitos y de preferencia formar parte de alguno de los siguiente grupos de atención prioritaria:

Tener 18 años de edad en adelante. Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI. No contar con vivienda propia. Mujeres jefas de hogar (madres solteras). Personas adultas mayores. Población indígena. Personas con discapacidad. Habitantes de zonas prioritarias. INE (original y copia) CURP Actualizada Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Video: Socavón Destroza Viviendas en la Riviera Veracruzana

Link de PVB CONAVI para checar dónde hay registro a Vivienda Bienestar 2025

Todas las personas que cumplan con los requisitos y deseen saber si en el municipio en el que viven habrá registro de Vivienda para el Bienestar, deben entrar al siguiente link: pvb.conavi.gob.mx. Ahí podrán saber los módulos de CONAVI que tienen inscripciones del 20 de octubre 2025 en adelante.

Nota relacionada: Registro de Madres Solteras para Vivienda 2025: ¿Cuándo Dan Resultados en Conavi? Fecha Estimada

En ese mismo link de PVB CONAVI, los solicitantes de CDMX van a poder saber si hay registro al apoyo de Vivienda Bienestar en octubre 2025, pues en ninguna de las etapas anteriores se abrieron inscripciones en la capital del país.

Historias recomendadas: