Resultados CONAVI: ¿Cuándo Inician Visitas Domiciliarias de Vivienda Bienestar en Octubre 2025?

El segundo registro de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) terminó en los primeros días de octubre 2025, por lo que las personas que se inscribieron ya desean conocer los resultados de Vivienda para el Bienestar y acá te decimos cuándo sale la lista de preseleccionados y qué día inician las visitas domiciliarias.

El proceso de selección de CONAVI consta de varias fases, ya que primero los solicitantes deben acudir a los módulos de registro cercanos a su domicilio para pedir su incorporación. Posteriormente, las autoridades del programa publican el listado de preseleccionados a quienes se les realizan visitas a domicilio.

Es en esta etapa cuando los solicitantes deben presentar todos los documentos que pide la CONAVI para el levantamiento de la Cédula de Información Socioeconómica (CIS). Finalmente, se selecciona a las personas que hayan cumplido con todos los requisitos.

Video. Vivienda para el Bienestar: Entregarán Más de Mil Casas de CONAVI en Tamaulipas

¿Cuándo sale la lista de preseleccionados CONAVI?

Las personas que participaron en el segundo registro de Vivienda Bienestar a finales de septiembre e inicios de octubre 2025 están muy cerca de saber si recibirán la visita del personal autorizado para continuar con el proceso de inscripción.

Noticia relacionada. ¿Cuándo Es Próximo Registro de CONAVI? Tercera Etapa de Vivienda Bienestar Será en Octubre 2025

Esto debido a que se espera que en los próximos días de octubre 2025, la CONAVI publique el listado de preseleccionados y posteriormente contacten a las personas vía telefónica para programar la visita domiciliaria.

¿Cuándo inician las visitas a domicilio de CONAVI en octubre 2025?

El director general de la CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras, informó que las visitas domiciliarias a las personas preseleccionadas en el segundo registro de Vivienda para el Bienestar comenzarán el próximo lunes 20 de octubre 2025.

Noticia relacionada. Calendario de Entrega de Vivienda Bienestar 2025: ¿Cuándo Darán Casas de CONAVI por Estado?

A partir de esta fecha, los solicitantes deben encontrarse en su domicilio en el día que les indique el personal y presentar los siguientes documentos en original y copia para el levantamiento de la Cédula de Información Socioeconómica:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

Comprobante de estado civil (Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio).

Certificado de no propiedad

De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Carta de No Derechohabiencia (formato bajo protesta de decir verdad).

Historias recomendadas