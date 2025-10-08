Tercer Registro de CONAVI Inicia en Octubre: ¿Dónde Habrá para Vivienda Bienestar? Así Checas
Andrés Olmos N+
CONAVI inicia con la tercera etapa de registro a Vivienda para el Bienestar en octubre 2025 y muchas personas van a poder solicitar el apoyo
Ya hubo dos etapas previas, pero la CONAVI está iniciar el tercer registro al programa de Vivienda para el Bienestar en octubre 2025 y para todas las personas que quieren saber dónde habrá inscripciones, acá te decimos cómo checar la zona donde van a estar ubicados los módulos para solicitar el apoyo.
Apenas hace unos días el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Rodrigo Chávez Contreras, dio a conocer cuándo inicia la tercera etapa de registro a Vivienda Bienestar 2025. Con esto se abre la posibilidad de que abran inscripciones en la CDMX para todas las personas que buscan obtener una casa del Bienestar a precio accesible.
¿Cómo saber dónde habrá registro CONAVI a Vivienda para el Bienestar en octubre 2025?
Tal y como ya ocurrió en las dos anteriores etapas de inscripción, el trámite para solicitar el apoyo Vivienda del Bienestar estará disponible en varias entidades y municipios de México. Las personas quieran saber la ubicación exacta de los módulos de registro de CONAVI, deben entrar al siguiente link: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/ y seguir estos pasos:
- Con ayuda del cursor dirígete hacia la parte que dice registro 2025. Ahí vendrá el número de módulos que tendrán inscripciones abiertas durante la tercera etapa y la ubicación exacta de cada uno.
- Solo debes seleccionar la entidad en la que vives (debe aparecer en color verde, significa que hay registro disponible)
- Checa el módulo de registro más cercano a tu domicilio.
¿Cuándo inicia CONAVI el tercer registro a Vivienda Bienestar en octubre 2025?
La tercera etapa de Vivienda para el Bienestar empieza el próximo lunes 13 de octubre 2025 y va a estar abierto hasta el domingo 19 del mismo mes. Las personas que deseen solicitar el apoyo de casas CONAVI deben cumplir con varios requisitos y de preferencia formar parte de alguno de los siguiente grupos de atención prioritaria:
- Tener 18 años de edad en adelante.
- Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos.
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.
- No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI.
- No contar con vivienda propia.
- Mujeres jefas de hogar (madres solteras).
- Personas adultas mayores.
- Población indígena.
- Personas con discapacidad.
- Habitantes de zonas prioritarias.
Para que CONAVI te permita hacer el registro a Vivienda para el Bienestar 2025 en la tercera etapa de octubre, se debe acudir a los módulos de inscripción junto con el original y copia de tu INE, tu CURP actualizada y un comprobante de domicilio.
