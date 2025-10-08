Tercer Registro de CONAVI Inicia en Octubre: ¿Dónde Habrá para Vivienda Bienestar? Así Checas

Ya hubo dos etapas previas, pero la CONAVI está iniciar el tercer registro al programa de Vivienda para el Bienestar en octubre 2025 y para todas las personas que quieren saber dónde habrá inscripciones, acá te decimos cómo checar la zona donde van a estar ubicados los módulos para solicitar el apoyo.

Apenas hace unos días el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Rodrigo Chávez Contreras, dio a conocer cuándo inicia la tercera etapa de registro a Vivienda Bienestar 2025. Con esto se abre la posibilidad de que abran inscripciones en la CDMX para todas las personas que buscan obtener una casa del Bienestar a precio accesible.

¿Cómo saber dónde habrá registro CONAVI a Vivienda para el Bienestar en octubre 2025?

Tal y como ya ocurrió en las dos anteriores etapas de inscripción, el trámite para solicitar el apoyo Vivienda del Bienestar estará disponible en varias entidades y municipios de México. Las personas quieran saber la ubicación exacta de los módulos de registro de CONAVI, deben entrar al siguiente link: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/ y seguir estos pasos:

Con ayuda del cursor dirígete hacia la parte que dice registro 2025. Ahí vendrá el número de módulos que tendrán inscripciones abiertas durante la tercera etapa y la ubicación exacta de cada uno. Solo debes seleccionar la entidad en la que vives (debe aparecer en color verde, significa que hay registro disponible) Checa el módulo de registro más cercano a tu domicilio.

¿Cuándo inicia CONAVI el tercer registro a Vivienda Bienestar en octubre 2025?

La tercera etapa de Vivienda para el Bienestar empieza el próximo lunes 13 de octubre 2025 y va a estar abierto hasta el domingo 19 del mismo mes. Las personas que deseen solicitar el apoyo de casas CONAVI deben cumplir con varios requisitos y de preferencia formar parte de alguno de los siguiente grupos de atención prioritaria:

Tener 18 años de edad en adelante. Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI. No contar con vivienda propia. Mujeres jefas de hogar (madres solteras). Personas adultas mayores. Población indígena. Personas con discapacidad. Habitantes de zonas prioritarias.

Para que CONAVI te permita hacer el registro a Vivienda para el Bienestar 2025 en la tercera etapa de octubre, se debe acudir a los módulos de inscripción junto con el original y copia de tu INE, tu CURP actualizada y un comprobante de domicilio.

