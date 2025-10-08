¿Cuánto cuestan las casas de CONAVI? Este es su Valor Comercial y en Programa de Vivienda 2025

En México cada vez más personas tienen la oportunidad de tener casa propia. Desde la presidencia se impulsa el programa de Vivienda para el Bienestar y en N+ te decimos cuánto cuestan las casas de CONAVI. No sólo su valor comercial, también exploramos el valor que tienen para todos aquellos que se registran en la convocatoria.

Para todos aquellos que estén interesados en postularse, explicamos ¿Cuándo Es Próximo Registro de CONAVI? Tercera Etapa de Vivienda Bienestar Será en Octubre 2025, mientras que para los capitalinos publicamos Vivienda Bienestar: ¿Hay Registro de CONAVI en CDMX en Octubre? Darán Casas a Estas Personas.

Video: Viviendas Programa Bienestar Tamaulipas Conavi 2025 Fecha Entrega

Para aquellos que están en busca de un espacio para su familia, la Comisión Nacional de Vivienda informó que entre el 13 y 19 de octubre iniciará la tercera etapa de Registro Conavi 2025.

¿Cuánto Cuestan las Viviendas del Bienestar?

Durante su intervención en la conferencia matutina de este miércoles, Octavio Romero, director del Infonavit, dio a conocer el precio comercial y real de las viviendas que construye la Conavi.

De modo que las personas que adquieren vivienda bajo este esquema obtienen casas cuyo valor comercial supera un millón de pesos, debido a las características de construcción y ubicación.

Mientras que el valor que tienen estas viviendas para los registrados al programa de Conavi es de 600 mil pesos.

Enfatizó que este programa tiene por objetivo apoyar a los jóvenes y familias cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos.

Además dio a conocer que a partir de octubre de 2025 se entregan 120 viviendas cada mes, con el objetivo de completar tres mil 500 distribuciones.

¿Cómo son las Casas de CONAVI que cuestan 600 mil pesos y dónde se ubican?

Las viviendas que se ofrecen en 600 mil pesos a través del programa de Vivienda del Bienestar 2025 constan de 60 metros cuadrados. Éstos se dividen en dos habitaciones, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio.

Además, las casas cuentan con todos los servicios para el correcto desarrollo de las familias.

Los beneficiarios de octubre están en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Mientras que en noviembre habrá entrega de viviendas en Durango, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas.

¿Cómo adquirir una Vivienda del Bienestar en 2025?

Todas aquellas personas que estén interesadas en inscribirse al Registro de Conavi 22025, deben cumplir con tres requisitos fundamentales:

Ganar 1 y 2 salarios mínimos No tener vivienda propia Tener un trabajo al momento de la solicitud

Una vez que se acredite que cubren el perfil, las personas interesadas deben hacer el trámite en los Módulos de Conavi, para que personal autorizado realice la Cédula de Diagnóstico.

Entre los documentos a presentar están:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

