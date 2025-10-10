Requisitos para Recoger Tarjeta Bienestar: Estos 5 Pasos Deben Cumplir Mujeres de 60 a 64 Años

La entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años se está llevando a cabo en octubre 2025, y para que no tengas ningún problema para recibir la tuya, acá te decimos cuáles son los requisitos para recoger tu medio de pago.

Inició la distribución de tarjetas del Bienestar para las nuevas beneficiarias de 60 a 62 años, por lo que en otras notas te contamos cuáles son los horarios, cómo ubicar los módulos de distribución y dónde están las sedes en CDMX.

Si realizaste el registro al programa en agosto, recuerda que es importante acudir por tu tarjeta Bienestar, pues en ella estarás recibiendo el apoyo de 3 mil pesos bimestrales, y en caso de no contar con ella, tus pagos podrían retrasarse.

¿Qué día me entregan la tarjeta Bienestar en octubre 2025?

En estos días, las mujeres de 60 a 64 años recibirán un mensaje de texto en el celular que dejaron como medio de contacto, con la fecha, horario y lugar en el que les entregarán su tarjeta.

De igual manera, las nuevas beneficiarias pueden consultar con su CURP cuándo les toca la entrega de su medio de pago en la página del Bienestar: www.gob.mx/bienestar, en la sección de 'Entrega de Tarjetas' para saber qué día, a qué hora y dónde les darán su medio de pago.

Requisitos para recoger la tarjeta Bienestar en octubre 2025

Una vez que tengan su cita confirmada, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar deben realizar estos 5 pasos para recoger su tarjeta y poder comenzar a cobrar el apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales:

Asistir en la fecha, hora y lugar de tu cita. Lleva identificación oficial (original y una copia). Entrega el talón morado del registro de Pensión Mujeres Bienestar. Te entregarán el sobre de la tarjeta cerrado. Te tomarán una fotografía con el sobre donde viene tu tarjeta Bienestar.

Es importante que cumplas con estos requisitos fundamentales a la hora de recoger tu tarjeta Bienestar, ya que de lo contrario podrían negarte la entrega de tu plástico y tendrías que esperar más tiempo para que te la den.

