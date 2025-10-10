¿Suspenden Entrega de Tarjetas Bienestar? En Estos Lugares Se Pausó Reparto de Credencial

Comenzó la distribución de tarjetas del Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, sin embargo las nuevas beneficiarias se preguntan cuándo les toca recogerla o si se suspendió la entrega en octubre 2025 y para que nadie se quede con la duda, acá les decimos en qué lugares se pausó el reparto de credenciales.

Hace unos días, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó sobre el inicio de la entrega de tarjetas para casi dos millones de mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto, y en notas previas te decimos cómo saber si ya está lista y los 5 requisitos para recogerla.

Sin embargo, debido a que la amplia convocatoria terminará hasta el mes de noviembre 2025, algunas beneficiarias aún no reciben el mensaje de texto con la fecha y hora para recibirla, por lo que ha surgido la duda si se canceló o se retrasó la distribución.

¿Se suspendió la entrega de tarjetas del Bienestar?

A nivel nacional, el reparto de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar no se ha suspendido, por lo que las mujeres de 60 a 64 años deben esperar y estar atentas a que suene su celular con el mensaje para saber qué día y dónde les darán su medio de pago.

Sin embargo existen casos particulares como el de Torreón, Coahuila, donde se realizó un ajuste en las fechas y la entrega de tarjetas tuvo que reprogramarse, de acuerdo con la directora regional de Bienestar, Karla Zamora.

Por esta razón, la funcionaria explicó que las nuevas beneficiarias, que son de Torreón, pueden consultar la fecha y hora y sede donde recibirán su tarjeta Bienestar en la página https://www.gob.mx/bienestar en la sección de 'Entrega de Tarjetas', ingresando su CURP.

De igual forma, en otros municipios de Morelos, como Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango y Xoxocotla se suspendió la entrega de tarjetas Bienestar, por lo que las nuevas beneficiarias deben esperar a la reprogramación de fechas para recibir sus credenciales.

¿Dónde sí hay entrega de tarjetas Bienestar en Coahuila?

A diferencia de Torreón, en Matamoros ya se está realizando la entrega de tarjetas del Bienestar, en el Norte se hará por localidades y en Cabecera por orden alfabético. Así van las fechas:

Matamoros Norte

Viernes 10 de octubre: Ejido compuertas, ejido El Cambio

Lunes 13 de octubre: Ejido Maravillas, Rancho de Afuera, Escuadrón 201, El Fénix, Guadalupe Victoria

Martes 14 de octubre: 20 noviembre, El Pilar, Santa Ana del Pilar, El Cuije, Solima, Atalaya, Granada, Monte Alegre

Miércoles 15 de octubre: Ejido Los Ángeles, Buen Abrigo, Coyote

Jueves 16 de octubre: Ejido Hormiguero, Purísima, La Luz

Matamoros Cabecera

Viernes 10 de octubre: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

Sábado 11 de octubre: N,Ñ,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

Lunes 13, 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre: A,B,C,D,E

Martes 14, 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre: F,G,H,I,J,K

Miércoles 15, 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre: L,M,N,Ñ,O,P

Jueves 16, 23 y 30 de octubre y 6 de noviembre: Q,R,S,T,U,V

Viernes 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre: W,X,Y,Z

Sábados de octubre al 1 de noviembre: Todas las letras

Recuerda que para recibir tu tarjeta del Bienestar debes acudir en el día, hora y lugar que se te indique con identificación oficial (original y una copia) y con el talón morado que te dieron durante el registro de Pensión Mujeres Bienestar.

