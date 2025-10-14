¿Cuánto Dan de Vales Mercomuna en Registro de Octubre 2025? Monto de la Fajilla que Recibirás

Si vives en Ciudad de México y estás en busca de un apoyo económico para ti y tu familia, en octubre de 2025 abrió un Nuevo Registro a los Vales Mercomuna. Y en N+ te damos a conocer cuánto dinero dan a los inscritos en el programa, las fechas de registro y cómo aplicar.

Son múltiples las familias que esperan un nuevo periodo de inscripción a este programa, por lo antes ya te dimos a conocer Inicia Nuevo Registro para Vales de Mercomuna en Octubre 2025: ¿Quién Puede Pedirlos? Requisitos, además para que puedas canjearlos te decimos ¿Dónde Cambiar mis Vales Mercomuna 2025? Link para Consultar Lista Completa de Establecimientos

Recuerda que a diferencia de otros beneficios gubernamentales, el registro al programa de Vales Mercomuna 2025 se hace casa por casa. Es decir que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana acude a los domicilios de personas en situación vulnerable a recopilar los requisitos.

En Ciudad de México, a un año del inicio del programa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada y la SAPSI han recorrido 52 colonias, visitando 305 mil viviendas y beneficiando a más de un millón de personas.

¿Cuándo dinero dan de Vales Mercomuna en Registro de Octubre 2025?

Hasta ahora, el Gobierno de Ciudad de México no ha dado a conocer si cambiará el monto del apoyo en Vales Mercomuna que se entrega a los beneficiarios del programa. Ello, toda vez que en la entrega de septiembre de este año se les dio una fajilla con dos mil pesos en cupones de distintas denominaciones.

Los Vales Mercomuna tienen impresa la denominación y fungen como moneda local. Pueden ser equivalentes a 100 o 50 pesos.

En la dispersión en el Zócalo de Ciudad de México se entregó a los beneficiarios dos fajillas de Vales Mercomuna, cada una por mil pesos. De modo que cada una scontiene 9 vales de 100 pesos y dos vales de 50 pesos.

Estos vales se pueden canjear en comercios locales, tianguis y mercados inscritos en el programa, por productos para el abasto diario de familias. Por lo que pueden consultar el listado de productos aquí.

¿Cuándo es el último día de Registro a los Vales Mercomuna? Esto sabemos de las Fechas

A través de las redes sociales de la Casa de Gobierno de Iztapalapa C se informó sobre el inicio del registro al programa bajo la modalidad "Casa por Casa". Sin embargo hasta ahora no se han dado a conocer fechas exactas de conclusión de la inscripción de nuevos beneficiarios.

Se estima que si el registro esté abierto durante el mes de octubre, el registro a los Vales Mercomuna concluya el próximo día 31. De modo que hay que mantenerse atentos a la información oficial que compartan las autoridades a través de sus redes sociales.

Entre los requisitos que se piden a las personas que deseen inscribirse, están:

Ser habitante de la Ciudad de México

Tener entre 19 y 56 años de edad

Contar con INE vigente y de la Ciudad de México

Presentar comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

