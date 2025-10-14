Proyección de Pensión IMSS 2025: ¿Cuánto te Tocará de Jubilación? Así Puedes Calcularlo

La jubilación es uno de los momentos clave en la vida de los trabajadores, pues es el fruto de años de trabajo. Por ello, hay dudas acerca de cómo consultar la proyección de Pensión IMSS, que es uno de los documentos que te permiten conocer datos importantes para este proceso. En N+ te decimos cómo obtener este documento y cómo calcular cuánto te tocará de pensión.

En las últimas semanas, han surgido preguntas acerca de la pensión IMSS, específicamente sobre el pago del aguinaldo y las semanas que se necesitan para el trámite de la pensión.

¿Qué es la proyección de Pensión IMSS?

La proyección de Pensión IMSS es un documento emitido a través de Mi Pensión Digital en el que se muestra la información de los trabajadores registrada y de sus beneficiarios registrada en el instituto.

Este documento se debe presentar en la Unidad de Medicina Familiar junto con la documentación que se indica en el mismo, cuando quieres iniciar tu trámite de pensión.

El IMSS indica que debes de tomar en cuenta que esta Proyección de Pensión tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión, de lo contrario será cancelada.

Para solicitar la protección de Pensión IMSS puedes ingresar a este enlace: https://tspi.imss.gob.mx/tspi-web/preSolicitud/pension/home

¿Cómo calcular cuánto me tocará de jubilación con la Pensión IMSS 2025?

Como debes saber, con el cambio de régimen de jubilación en el año 1997, terminaron las pensiones por vejez o por cesantía en edad avanzada de forma vitalicia; sin embargo, es un beneficio y privilegio que tienen aún muchas personas que comenzaron a trabajar y cotizar ante el IMSS bajo el antiguo régimen de ley del Seguro Social, la llamada Ley del 73 del IMSS.

Para calcular cuánto te toca de pensión con base en el antiguo régimen, debes de considerar los siguientes puntos, según lo marca la ley:

Año en el que iniciaste a cotizar ante el IMSS

Número de semanas cotizadas y reconocidas ante el IMSS

Promedio de tu salario en los últimos 5 años cotizados

Edad de retiro

Con estos datos puedes consultar la calculadora (simulador) de pensión IMSS en este enlace. Te recordamos que para obtener una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez debes cumplir con lo siguiente:

Tener 60 años cumplidos a la fecha de solicitud de pensión. Estar dado de baja en el régimen obligatorio del Seguro Social, es decir, no tener trabajo remunerado. Estar dentro del periodo de la conservación de derechos. Tener al menos 500 semanas cotizadas. Tener cotizaciones antes del 1 de julio de 1997, para poder elegir la aplicación de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

