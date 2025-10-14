La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 14 de octubre de 2025 que se llegó a un acuerdo entre empleados y empresarios para avanzar en la jornada laboral de 40 horas en México, por lo que dijo cuándo se presentará la propuesta.

El 1 de mayo de 2025 el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, informó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas se hará de forma paulatina.

Además, se informó sobre mesas de trabajo tanto con empresarios como con trabajadores para llegar a un consenso y poner en marcha la jornada laboral de 40 horas.

Cabe destacar que la iniciativa de la jornada laboral de 40 horas está en conversaciones desde septiembre de 2023, cuando el tema se presentó en el Poder Legislativo.

Noticia relacionada: ¿Estás en Lista? Reducción de Jornada Laboral de 40 Horas Aplicará Para Estas Personas en México.

Sheinbaum dice cuándo presentará propuesta de jornada laboral de 40 horas

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo informó que ha avanzado el tema de la reducción de horas de trabajo en México.

La Presidenta informó que ya se tiene prácticamente lista la propuesta luego de un consenso con empresarios y trabajadores para activar la jornada laboral de 40 horas, por lo cual dijo cuándo se podrá presentar la iniciativa.

Ya se llegó a un acuerdo y en noviembre Marath (Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social de México) estaría presentando la propuesta.

Video: ¿En Qué Consiste la Reducción Gradual de la Jornada Laboral a 40 Horas por Semana?

La mandataria federal dijo que "en noviembre hace una propuesta la Secretaría del Trabajo, ha estado trabajando con los sindicatos y con los empresarios".

Además, aclaró que la reducción de la jornada laboral no debería impactar en el sueldo de los trabajadores en México.

"Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra y, como hasta ahora, todo ha sido un trabajo de consenso, cómo se hará de manera paulatina para alcanzar las 40 horas", finalizó Sheinbaum Pardo.

Historias recomendadas: