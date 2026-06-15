Marchas HOY 15 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 15 de junio de 2026.

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Las autoridades capitalinas esperan tres concentraciones, tres citas agendadas y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Álvaro Obregón

07:00 horas. Trabajadores Eventuales Precarios de la Secretaría de Salud Guerrero. Se concentrarán en las oficinas centrales del IMSS-Bienestar para exigir la basificación de trabajadores por contrato, el pago de uniformes y un alto al acoso laboral.

Tlalpan

10:30 horas. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Se concentrarán en la Caseta de Tlalpan, donde ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer su plan de acción y reiterar sus demandas en materia de pensiones, condiciones laborales y presupuesto para educación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Realizó Marcha en Oaxaca por Aniversario del Fallido Desalojo de 2006

Cuauhtémoc

14:00 horas. Santuario Ajolote. Se darán cita en el Palacio de Bellas Artes para una reunión informativa en defensa del ajolote mexicano y para exigir una mejor gestión del agua que proteja los ecosistemas de Xochimilco.

Iztacalco

Durante el día. Unión Ciudadana Democrática. Acudirán a la Secretaría de Vivienda para solicitar atención de las autoridades de la comisión de vivienda.

Eventos de esparcimiento

Durante el día. Gigantes del Fútbol. Mantendrán la exhibición temática instalada en el corredor de avenida Paseo de la Reforma como parte de las actividades vinculadas a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

05:00 y 17:00 horas. Producción del documental “Zócalo, el corazón de México”. Realizarán grabaciones en el Zócalo como parte de la filmación del proyecto audiovisual.

11:00 horas. FIFA Fan Festival. Se llevarán a cabo actividades recreativas y de entretenimiento para aficionados en el Zócalo con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ