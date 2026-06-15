Anuncian Prohibición de Apps de Redes Sociales para Menores de 16 en Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes que Reino Unido prohibirá a los menores de 16 años usar una serie de aplicaciones de redes sociales, una iniciativa que definió como "un gran momento para nuestro país".

"Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos", declaró el jefe del gobierno laborista.

Starmer señaló que contraatacará si las empresas tecnológicas se resisten a la medida, destinada a proteger a los niños de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.

Aseguró que "no está dispuesto a ceder en la seguridad y la felicidad de nuestros niños".

La medida convierte al Reino Unido en parte de un creciente movimiento global para reforzar la seguridad en línea de los niños.

Según el regulador británico de telecomunicaciones Ofcom, los niños de entre 8 y 14 años pasan tres horas diarias en promedio conectados en línea, de las que dos horas las dedican a las redes sociales, siendo las más populares, por este orden, YouTube (48 minutos al día), Snapchat (45), TikTok, WhatsApp e Instagram.

Australia, Canadá, Brasil e Indonesia han presentado legislación o anunciado restricciones o requisitos basados en la edad para el acceso de los niños a las redes sociales. Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur figuran entre otros países que están estudiando o desarrollando medidas similares.

"Cómo mantenemos a los niños seguros en línea es uno de los mayores debates de nuestro tiempo", indicó Starmer en un comunicado difundido antes del anuncio.

"Esta es una decisión sobre de qué lado estamos: las familias de todo el país, o un statu quo que no está funcionando", agregó.

¿Qué apps estarán prohibidas?

Starmer anticipó que la norma entraría en vigor el próximo año.

El premier británico, quien enfrenta presiones para dimitir por parte de miembros de su propio partido debido a lo que consideran un liderazgo deficiente, indicó ayer domingo que anunciaría una medida "líder mundial" para proteger a los niños.

Sugirió que sería más restrictiva que la prohibición al estilo australiano de redes sociales para menores de 16 años.

The Sunday Times informó que el Reino Unido también restringiría los chatbots, funciones en algunas aplicaciones de videojuegos e impondría un toque de queda destinado a evitar que los adolescentes mayores se queden mirando una pantalla hasta altas horas de la noche.

Según ese medio, la prohibición para menores de 16 años se aplicaría a:

TikTok

Instagram

Facebook

X

YouTube

Snapchat

Threads

Twitch

Kick

Reddit

La decisión se produce tras un periodo de consulta pública en el que el gobierno recibió 116 mil respuestas de padres, la industria tecnológica y niños. La cifra de respuestas fue superada únicamente por una consulta que solicitó opiniones sobre el matrimonio igualitario en 2012.

La gran mayoría de quienes respondieron quería una prohibición para menores de 16 años, incluidos los jóvenes, dijo la secretaria de Cultura, Lisa Nandy, quien añadió que una prohibición debería formar parte de otras medidas.

"No creo que prohibir las redes sociales por sí solo sea la solución milagrosa, pero sí creo que Australia ha demostrado con mucha claridad que tiene un papel importante que desempeñar", dijo Nandy a la BBC el domingo.

¿Qué dice el documento?

Estos son los principales puntos de una legislación que el gobierno británico prevé aplicar en la primavera de 2027:

Prohibición de acceso a redes para menores de 16 años

Las plataformas de redes sociales no podrán ofrecer sus servicios a los menores de 16 años. El gobierno adoptará un modelo similar al aplicado en Australia, el primero del mundo en implantar un veto de este tipo, pero con mecanismos reforzados de verificación de edad para garantizar su cumplimiento.

Afectará a las grandes plataformas, excepto a WhatsApp

La medida se aplicará a las plataformas diseñadas para facilitar "la interacción entre usuarios y la publicación de contenidos mediante sistemas algorítmicos". En su comunicado, el Ejecutivo cita a Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Los servicios de mensajería como WhatsApp y Signal quedarán excluidos.

Bloqueará las retransmisiones en directo

El gobierno bloqueará para los menores de 16 años funciones consideradas de riesgo, como las retransmisiones en directo ('livestreaming') y la comunicación con personas desconocidas a través de internet. Estas limitaciones se extenderán a los videojuegos en línea.

Protección para los jóvenes de 16 y 17 años

Las restricciones sobre retransmisiones en directo y comunicación con desconocidos estarán activadas por defecto también para los usuarios de 16 y 17 años, con el fin de evitar un cambio brusco en el nivel de protección al cumplir los 16 años.

Posibles limitaciones de uso para menores de 18 años

El Ejecutivo estudia introducir medidas adicionales para los menores de 18 años, como restricciones de uso durante la noche y pausas en el desplazamiento continuo de contenidos ('infinite scrolling'). Sobre este aspecto, prevé ofrecer más detalles en julio.

Veto a chatbots 'románticos' de IA

Los chatbots diseñados para simular relaciones románticas o sexuales deberán exigir una edad mínima de 18 años. Otras funciones de carácter íntimo en sistemas de inteligencia artificial también estarán restringidos.

Verificación reforzada de la edad

El Gobierno impulsará mecanismos más estrictos de comprobación de edad para dificultar que los menores eludan las restricciones. El regulador Ofcom elaborará un estudio urgente sobre los sistemas más eficaces.

Más competencias al regulador

El Ejecutivo ampliará las competencias de supervisión y sanción de Ofcom para que pueda hacer cumplir la legislación vigente sobre seguridad en internet.

La prohibición podría avivar aún más las tensiones con Washington, que ha advertido que las regulaciones deberían ser limitadas y no vulnerar las protecciones de la libertad de expresión, según un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Londres. También indicó que le preocupa que las regulaciones impongan mayores cargas a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Jon Crowcroft, profesor de sistemas de comunicaciones en la Universidad de Cambridge, dijo que quienes apoyan prohibiciones sociales tienen buenas intenciones, pero probablemente están equivocados, y que los cambios podrían impedir que los niños accedan a sitios que necesitan.

"Existe un riesgo real de que esto empuje a algunos usuarios hacia sitios peores y vigilar los dispositivos es técnicamente casi imposible", sostuvo Crowcroft.

"Vigilar las plataformas es mucho más fácil, si tan solo los reguladores se molestaran en hacerlo", agregó.

ASJ