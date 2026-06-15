Anuncian Prohibición de Apps de Redes Sociales para Menores de 16 en Reino Unido

El primer ministro Keir Starmer dijo que contraatacará si las empresas tecnológicas se resisten a la medida

StarmerStarmer señaló que contraatacará si las empresas tecnológicas se resisten a la medida. Foto: AP.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Keir Starmer anuncia prohibición de redes sociales para menores de 16 en Reino Unido. La medida busca proteger a los niños. ¿Cómo afectará a las familias?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+