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Ejidatarios Bloquean la Carretera Interejidal en Tamaulipas por Más de 12 Horas Sin Electricidad

Habitantes del ejido La Presa bloquearon la carretera Interejidal en Ciudad Victoria tras permanecer más de 12 horas sin energía eléctrica por la caída de un árbol sobre las líneas de CFE.

Suman dos protestas en 15 días para denunciar fallas en el suministro eléctrico.Suman dos protestas en 15 días para denunciar fallas en el suministro eléctrico. Foto: N+

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Protesta en Tamaulipas: Ejidatarios cierran la carretera Interejidal por fallas eléctricas. Es la segunda manifestación en 15 días contra la CFE.

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