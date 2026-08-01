Ejidatarios Bloquean la Carretera Interejidal en Tamaulipas por Más de 12 Horas Sin Electricidad

Habitantes del ejido La Presa, en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, bloquearon la circulación sobre la carretera Interejidal para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, luego de permanecer más de 12 horas sin suministro.

De acuerdo con los manifestantes, la interrupción del servicio ocurrió cuando un nogal cayó sobre las líneas de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocando la suspensión del suministro en la zona.

Los ejidatarios señalaron que, al reportar la falla a la CFE, se les informó que primero era necesario retirar el árbol para que el personal pudiera realizar las maniobras de reparación y reconexión.

Sin embargo, afirmaron que solicitaron el apoyo de Protección Civil Municipal para retirar el árbol, pero la petición no fue atendida, por lo que decidieron cerrar la carretera como medida de presión para agilizar la atención de la emergencia.

Es la segunda protesta contra la CFE en menos de 15 días

Con esta movilización, los habitantes de la zona ejidal suman dos protestas en aproximadamente 15 días para denunciar fallas en el suministro eléctrico y la falta de respuesta oportuna a los reportes realizados ante la Comisión Federal de Electricidad.

Tras el bloqueo, personal de Protección Civil del Estado acudió al lugar e inició las labores para cortar y retirar el árbol que obstruía las líneas eléctricas, con el objetivo de permitir el ingreso de las cuadrillas de la CFE.

Las autoridades informaron que, una vez concluidos los trabajos, se espera restablecer el suministro eléctrico y reabrir la circulación sobre la carretera Interejidal en las próximas horas.