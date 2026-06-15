Precio del Dólar Hoy Lunes 15 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

DólarEl precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día. Foto: AFP.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El tipo de cambio del dólar hoy es crucial para tus finanzas. Infórmate sobre las últimas variaciones y cómo el conflicto en Medio Oriente podría impactarlo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+