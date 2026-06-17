Precio del Dólar Hoy Miércoles 17 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este martes, el peso mexicano prácticamente no tuvo movimientos en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Billetes de 20 dólares y monedas de un cuarto de dólarLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El tipo de cambio del dólar cerró ayer en 17.21 pesos. ¿Qué significa esto para tus finanzas? Mantente informado con las últimas actualizaciones.

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