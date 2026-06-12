Precio del Dólar Hoy Viernes 12 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano ganó terreno en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Monedas mexicanas y un billete estadounidenseLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano avanza frente al dólar: el tipo de cambio cerró el jueves en 17.25 pesos. Conoce cómo afecta esto a tus finanzas y qué esperar en los próximos días.

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