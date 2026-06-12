¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 12 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Accidente en la autopista México-QuerétaroAccidente en el km 52 de la carretera México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Este viernes, ¿la México-Querétaro presenta cierres? Infórmate con N+ sobre el tráfico y evita imprevistos en tu trayecto.

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