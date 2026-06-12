¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 12 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 12 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas del viernes 12 de junio de 2026, las autoridades reportaron afectaciones en esta importante vía:

A las 9:30 horas, se reportó cierre de circulación en el km 71 dirección CDMX, por atención de choque por alcance múltiple entre autobús, pipa y vehículos particulares.

Mientras que el jueves 11 de junio, se reportó lo siguiente:

A las 10:50 horas, se reportaron manifestantes en la plaza de cobro de Tepotzotlán.

A las 9:04 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM