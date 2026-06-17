¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 17 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 17 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 17 de junio, las autoridades no reportaron afectaciones ni problemas viales en esta autopista.

Sin embargo, el martes 16 de junio, sí hubo algunos accidentes:

A las 17:59 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 17:58 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 13:44 horas, en el km 42, dirección a Querétaro, hubo carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial), sin reporte de incidentes.

A las 11:58 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM