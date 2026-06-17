En 18 Estados del País, Se Esperan Lluvias Puntuales Fuertes Este Miércoles 17 de Junio

Este miércoles 17 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua y Coahuila.

A su vez, habrá chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Asimismo, la onda tropical núm. 7 se desplazará al sur de Michoacán y Colima, y reforzará las condiciones para lluvias en el occidente del territorio mexicano; al final del día, este sistema se alejará y dejará de afectar al país.

Se esperan chubascos y lluvias fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (este y noreste), Tamaulipas (noreste y sur), Jalisco (centro), Michoacán (norte y suroeste), Hidalgo (sureste), Estado de México (este), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla (norte, centro y oeste), Oaxaca (norte y sureste), Veracruz (centro), Tabasco (este) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Coahuila.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste y noreste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (este) y Veracruz (norte).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte y este), Puebla (norte) Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas y Aguascalientes.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado y cielo medio nublado.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM