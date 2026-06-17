En 18 Estados del País, Se Esperan Lluvias Puntuales Fuertes Este Miércoles 17 de Junio

Baja California seguirá siendo la entidad con la temperatura más alta del país, al esperarse que el termómetro registre más de 45 grados Celsius

Cuadrillas de limpieza laboran en el retiro de lodo y basura en Monterrey tras varios días de lluviaCuadrillas de limpieza laboran en el retiro de lodo y basura tras días de lluvia en distintas partes de la Zona Metropolitana de Monterrey. Foto: Cuartoscuro

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Este miércoles, el clima en México trae lluvias fuertes y calor extremo. Baja California alcanzará más de 45 °C. Infórmate sobre las condiciones en tu área.

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