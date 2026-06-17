Desaparece Anwar Velázquez, Empresario y Arquitecto de Tamaulipas; Auto lo Siguió

La desaparición del empresario Anwar Velázquez Salas tiene en alerta a las autoridades en Tamaulipas; así lo vieron la última vez en su camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, el también arquitecto fue visto por última vez la tarde del 15 de junio en Reynosa. Luego de que sus familiares perdieron contacto con él, dieron aviso a las autoridades, por lo que se emitió una ficha de búsqueda para localizarlo.

"Se considera que puede ser víctima de un delito", establece el documento emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Asimismo, sus seres queridos iniciaron una intensa campaña en redes sociales con la circulación de su imagen para que los habitantes del municipio ayuden a encontrarlo. También proporcionaron datos que serían clave para su ubicación.

¿Cómo desapareció el empresario Anwar Velázquez Salas?

Los familiares de Anwar Velázquez Salas compartieron en redes sociales algunos videos en los que aparece el empresario en inmediaciones de la segunda rotonda del bulevar Las Fuentes, en Reynosa.

En las imágenes se observa al hombre de 41 años de edad, en su camioneta Toyota Tacoma color naranja, modelo 2016. Sin embargo, les llamó la atención que un vehículo presuntamente comenzara a seguirlo durante su trayecto, lo que sin duda causó preocupación entre sus seres queridos.

“Cada minuto cuenta. Su familia lo espera y necesita de la ayuda de todos para encontrarlo”, escribieron junto a las grabaciones.

El Colectivo Lazos Unidos para Encontrarlos, ha compartido cómo han sido las jornadas de búsqueda para localizar al empresario y arquitecto, Anwar Velázquez Salas. Durante estas labores siguen la pista de las ubicaciones que marcaron sus dispositivos.

Por está razón, ahora se extienden a Nuevo León, donde presuntamente arrojó el último registro. En las acciones participan la Comisión Estatal de Búsqueda, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Guardia Estatal, Ejército Mexicano e integrantes del colectivo.

Hasta el momento se desconoce si el empresario había recibido amenazas por su trabajo.

¿Qué se sabe de Anwar Velázquez Salas?

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Tamaulipas, Anwar Velázquez Salas cuenta con las siguientes características físicas que son importantes para su identificación:

Estatura: 173 cm

Peso: 80 kg

Tez: Moreno claro

Complexión: Regular

Cara: Ovalada

Frente: Grande

Cejas: Arqueadas delgadas

Ojos: Café claro, ovales, pequeños

Nariz: Grande, recta

Boca: Pequeña

Labios: Delgados

Pómulos: Centrados

Mentón: Oval

Cabello: Regular, negro, ondulado

Barba: Negra

Bigote: Negro

Señas particulares: tiene estrías en el estómago y en los brazos.

Pero ojo, porque la vestimenta y calzado que portaba el día de su desaparición también es clave:

Ese día usaba pantalón de vestir color gris. Camiseta color azul oscuro con una imagen de unos ositos vestidos para jugar golf y en la espalda un oso más grande. Boina color azul. Lentes negros de pasta. Un anillo de compromiso, un anillo de churumbela y un anillo de calavera. Una pulsera de tela color gris. Tenis marca Michael Jordan en color negro con azul de talla 11 americano.

Foto: Fiscalía Tamaulipas

EPP