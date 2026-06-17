Desaparece Anwar Velázquez, Empresario y Arquitecto de Tamaulipas; Auto lo Siguió

El empresario Anwar Velázquez Salas fue reportado como desaparecido por sus familiares en Tamaulipas; así lo vieron la última vez

El empresario fue visto por última vez mientras circulaba en su camionetaFoto: Lazos Unidos por Encontrarlos

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Anwar Velázquez, empresario y arquitecto, desaparecido en Tamaulipas. Su familia pide ayuda urgente.

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