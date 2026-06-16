Balacera en Coyoacán Hoy: Matan a un Hombre al Interior de un Hotel en Unidad Fovissste

Un hombre fue asesinado con arma de fuego al interior de un hotel ubicado en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, conocida como Unidad FOVISSSTE, alcaldía Coyoacán; esto pasó.

Según los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron solicitados en un inmueble ubicado sobre la Av. H. Escuela Naval Militar de la colonia Alianza Popular Revolucionaria, luego del hallazgo de un hombre inconsciente.

Al lugar llegaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes verificaron la situación y encontraron a la víctima con una herida provocada por arma de fuego.

¿Cómo ocurrió el asesinato en el hotel de Coapa?

Sin embargo, cuando las autoridades intentaron brindarle los primeros auxilios, lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por lo tanto, los oficiales solicitaron la presencia de la Fiscalía de CDMX para llevar a cabo las primeras investigaciones y esclarecer los hechos. Asimismo, se resguarda el lugar para esperar la llegada de los servicios periciales, quienes se encargarán de hacer el levantamiento del cuerpo.

Según la información proporcionada por el personal del hotel, el hombre de entre 35 y 40 años de edad, presentaba un disparo en la cabeza.

Hasta el momento no se ha brindado mayor información respecto a la identidad de la víctima, así como si estaba acompañado al momento de solicitar la habitación.

EPP