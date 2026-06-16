Balacera en Coyoacán Hoy: Matan a un Hombre al Interior de un Hotel en Unidad Fovissste

Un hombre fue asesinado con arma de fuego al interior de un hotel en la alcaldía Coyoacán; esto pasó

Una hombre fue asesinado al interior de un hotel en la alcaldía CoyoacánFoto: N+

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Tragedia en Coyoacán: un hombre fue asesinado en un hotel. La SSC y la Fiscalía trabajan para esclarecer el caso. ¿Qué sucedió en la Unidad FOVISSSTE?

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