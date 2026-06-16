Papa León XVI Espera "Que No Pase Demasiado Tiempo" para Visitar México; ¿Ya Hay Fecha?

El papa León XVI aseguró que espera que “no pase demasiado tiempo” para visitar México. El pontífice explicó cómo serán sus próximos viajes internacionales; estos son los detalles.

Este martes, a su salida del Palacio de Castelgandolfo, Italia, al finalizar su descanso semanal, el papa externó su deseo por visitar tierra mexicana, cuando fue cuestionado por su agenda para los próximos meses.

“Ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo", manifestó el pontífice sobre una eventual visita apostólica a México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Papa León XIV Agradeció a España y Oró por Víctimas del Terremoto en Filipinas

¿Cuándo visitará México el papa León XVI?

Según León XVI, no descarta la posibilidad de hacer una visita a nuestro país y Guadalupe en 2027. Además, indicó que es posible un viaje a Perú.

Es importante recordar que el país andino es clave para Robert Prevost, ya que tiene una estrecha relación con sus habitantes y es la nación en la que desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo.

También es sabido que el papa, quien nació en Chicago, Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad peruana en el año 2015.

La agenda apostólica del papa León XVI ha sido variada, ya que recientemente terminó su visita por España, por lo que su siguiente escala es Francia, la cual se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre.

En esta visita se planea que el pontífice visite París, la sede de la Unesco, el santuario de Lourdes, entre otras paradas. El primer año de su pontificado, León XVI ha tenido acercamiento presencial con los fieles católicos de varios países, tales como:

Turquía

Líbano

Argelia

Camerún

Angola

Guinea Ecuatorial

Principado de Mónaco

EPP