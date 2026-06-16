Papa León XVI Espera "Que No Pase Demasiado Tiempo" para Visitar México; ¿Ya Hay Fecha?

El papa León XVI aseguró que quiere visitar México, por lo que espera sea "muy pronto"; esto sabemos

El papa León XVI aseguró que pronto quiere visitar MéxicoFoto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+