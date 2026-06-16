Encuentran Cuerpo Sin Vida en la Ribera de San Juan del Río, Querétaro; Esto Sabemos

Una persona fue localizada sin vida en la ribera del río San Juan, a la altura del fraccionamiento Las Alamedas, en la colonia Centro del municipio de San Juan del Río, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el reporte fue recibido a través del sistema de emergencias C4, lo que movilizó a elementos policiales hasta la zona, donde confirmaron la presencia de una persona sin signos vitales.

Tras corroborar el hallazgo, los oficiales procedieron al acordonamiento del área y aplicaron los protocolos correspondientes para preservar la escena, en espera de la intervención de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y realizó las diligencias periciales y de investigación necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la persona localizada ni las causas de su muerte. De manera preliminar ha trascendido que podría tratarse de una persona reportada como desaparecida días atrás; sin embargo, esta información no ha sido corroborada oficialmente y será la Fiscalía la que determine los detalles conforme avancen las investigaciones.