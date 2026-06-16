Encuentran Cuerpo Sin Vida en la Ribera de San Juan del Río, Querétaro; Esto Sabemos

Hallan a una persona sin vida en la ribera del río San Juan, en San Juan del Río; la Fiscalía ya investiga el caso para determinar la identidad y causas del fallecimiento.

Hallan Cadáver a un Costado del Río San JuanFoto: N+

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Hallazgo impactante en San Juan del Río: cuerpo sin vida encontrado en la ribera del río. Autoridades investigan. Conoce los detalles de este caso.

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