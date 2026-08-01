Una Causa de Llegada Masiva de Migrantes Marroquíes Podría Haber Sido la Información Falsa

Una información falsa, difundida en medios sociales, habría sido una de las causas, de la llegada masiva de docenas de miles de migrantes marroquíes, al enclave español de Ceuta.

La frontera ha sido sellada, y más de 48 mil migrantes, han regresado a Marruecos.

Italia y Francia, reforzaron sus controles fronterizos con España, ante la crisis migratoria.

Es una medida que implica la suspensión temporal del tratado de libre circulación en la Unión Europea.

Unos nadando durante horas y otros corriendo, llevando consigo apenas la ropa que vestían, colapsaron la frontera por completo.

Cruzaron la frontera con Marruecos y entraron a territorio español en masa.

En su mayoría, son hombres jóvenes como Abdulah Buji, un migrante de Tetuán, de 21 años, que indicó:

“En Marruecos no hay oportunidades, pero tampoco aquí, tendré que volver a casa”

Por su parte Ahmed Karim, un marroquí desempleado, aseguró:

“No hay muchos puestos de trabajo en Marruecos”

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Información falsa

A la desesperación económica, se suma la viralización de mensajes falsos por redes sociales, asegurando que la entrada a nado era legal o que se garantizaba la permanencia en España por una incorrecta interpretación de un reciente fallo judicial que exige un procedimiento legal antes de una devolución, pero no otorga derecho a quedarse en España.

La llegada de golpe de inmigrantes que representan el 70% de la población de Ceuta generó caos en las calles.

Por su parte Lidia, una habitante de Ceuta, señaló:

“No estoy en contra de la inmigración, pero creo que tiene que ser una inmigración regulada, y esto no es regulado”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta este viernes y condenó la violación de la frontera:

“Definir lo que ha sucedido el día de ayer como un ataque, como una violación de la integridad territorial de España. Merece todo nuestro reproche y toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible”

El gobierno español señaló que gran parte de estas personas ya ha regresado voluntariamente, y no se reportan cruces a la península ibérica.

Con información de Yolanda Fernández, corresponsal de N+ en España.

LECQ