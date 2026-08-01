Migración

Una Causa de Llegada Masiva de Migrantes Marroquíes Podría Haber Sido la Información Falsa

A la desesperación económica, se suma la viralización de mensajes falsos por redes sociales, en los que se aseguraba que era legal la entrada a nado o que se garantizaba la permanencia en España

Migrantes llegan nadando a Ceuta.Foto: N+

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Migrantes marroquíes cruzaron a Ceuta tras recibir mensajes falsos sobre la legalidad de entrar a nado. La crisis llevó a España a reforzar fronteras.

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Información Falsa Impulsa Llegada Masiva de Migrantes Marroquíes