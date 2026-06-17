Rescatan a Hombre que Quedó Sepultado por Deslizamiento de Tierra en Xicotepec, Puebla

La víctima, de 64 años de edad, había quedado parcialmente bajo tierra tras caerle encima una ladera ubicada en la colonia Ojo de Agua.

Hombre Rescatado Sepultado Deslizamiento Ladera Tierra Xicotepec Sierra Norte PueblaFoto: SEGOB

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Un deslizamiento de tierra en Xicotepec dejó a un hombre parcialmente sepultado. La vivienda afectada ha sido declarada inhabitable. Conoce las recomendaciones de Protección Civil.

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