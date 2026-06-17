Rescatan a Hombre que Quedó Sepultado por Deslizamiento de Tierra en Xicotepec, Puebla

El martes 16 de junio de 2026 fue rescatado un hombre de 64 años de edad, quien quedó sepultado tras un deslizamiento de tierra ocurrido en el municipio poblano de Xicotepec.

La víctima terminó parcialmente bajo tierra tras la caída de una ladera ubicada en la colonia Ojo de Agua, por lo que cuerpos de emergencia realizaron labores en la zona para poder liberarla con vida.

Rescatan a hombre sepultado por un deslizamiento de tierra en Xicotepec, Puebla

Un hombre de 64 años de edad quedó parcialmente sepultado tras el deslizamiento de una ladera en la colonia Ojo de Agua en el municipio de Xicotepec. La persona afectada llevaba a cabo trabajos de excavación para la construcción de un muro de contención cuando ocurrió el desprendimiento de tierra.

Al lugar llegó personal de Protección Civil municipal para brindar apoyo y liberar al adulto mayor, quien fue valorado por paramédicos. Los elementos determinaron que se encontraba estable y sin lesiones.

Determinan como inhabitable la vivienda afectada por deslave en Xicotepec, Puebla

Como medida preventiva, especialistas recomendaron que la vivienda ubicada en el área afectada no sea habitada, debido a las condiciones de inestabilidad que presenta el terreno y al riesgo que representan posibles nuevos deslaves.

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El Gobierno del Estado exhorta a la población que habita en zonas de ladera o terrenos con pendiente pronunciada a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, no realizar excavaciones o movimientos de tierra y reportar cualquier grieta, hundimiento o desprendimiento a las autoridades de Protección Civil más cercanas o al 9-1-1.

Con información de N+

GMAZ