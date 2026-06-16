Fuertes Lluvias Provocan Inundaciones y Daños en Seis Viviendas de Zacatlán, Puebla

Este lunes 15 de junio de 2026 cayeron fuertes lluvias en distintos municipios ubicados en la Sierra Norte de Puebla, dejando diversas afectaciones, tal y como ocurrió en Zacatlán.

Las precipitaciones registradas en este Pueblo Mágico, dejó como saldo calles céntricas inundadas y daños en seis viviendas, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencias.

Lluvias e inundaciones dejan daños en seis viviendas de Zacatlán, Puebla

Calles inundadas, drenajes colapsados y casas afectadas, fue el saldo de la lluvia que la tarde de este lunes sorprendió a pobladores del municipio de Zacatlán en el estado de Puebla.

De acuerdo con el Ayuntamiento de dicha demarcación, personal de Bomberos y Protección Civil municipales implementaron un operativo en calles de la zona Centro del Pueblo Mágico.

Los cuerpos de emergencias retiraron basura de alcantarillas, abrieron compuertas de las bocas de tormenta para conducir el agua pluvial y cerraron calles para evitar afectaciones a peatones y conductores.

Además, brindaron atención en seis viviendas que presentaron daños por la precipitación. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, autos varados u otra incidencia.

Alerta en Puebla por onda tropical número 7

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) envió alerta a varios estados del país entre ellos Puebla por lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo que pudieran presentarse los siguientes días por un canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 7.

Ante esta situación, recomienda a la población salir prevenidos con chamarra, impermeable y paraguas; durante las tormentas y precipitaciones intensas no transitar por zonas inundadas o intenten cruzar ríos y arroyos; además evitar tirar basura en vía pública.

Si la vivienda se ubica en terrenos susceptibles a deslizamientos, identifique previamente las rutas de evacuación y ubique los albergues habilitados. No está por demás seguir el pronóstico por las altas temperaturas que podrían registrarse durante el día.

Con información de N+

GMAZ