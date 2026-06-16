Fuertes Lluvias Provocan Inundaciones y Daños en Seis Viviendas de Zacatlán, Puebla

Las precipitaciones registradas la tarde de este lunes en el Pueblo Mágico de la Sierra Norte movilizó a las autoridades para evitar tragedias.

Lluvias Calles Inundadas Seis Viviendas Afectadas Zacatlán Puebla 15 Junio 2026Foto: Facebook Gobierno Municipal de Zacatlán

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Zacatlán bajo el agua: lluvias intensas provocan inundaciones y daños en viviendas. Descubre las acciones de Protección Civil y cómo prepararte ante la onda tropical número 7.

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