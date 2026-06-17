Conato de Incendio en Taquería Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Veracruz

La tarde de este martes 16 de junio, elementos de cuerpos de paramédicos, así como personal del cuerpo de bomberos conurbados, arribaron hasta un negocio de comida tras recibir el reporte en el que se informaba sobre un conato de incendio en una colonia de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la colonia La Pochota, perteneciente al municipio de Veracruz. El reporte en el lugar detalla que el fuego inició en el área de cocina de una taquería, presuntamente por una ligera fuga de gas.

Personas de comercios vecinos acudieron al lugar de los hechos para apoyar y controlar el siniestro mientras bomberos de Veracruz llegaban al punto. Cuando los cuerpos de auxilio arribaron, el fuego había sido controlado.

Sin embargo, como manera preventiva, los elementos de auxilio que acudieron al sitio revisaron el lugar donde fue reportado dicho incidente para confirmar que el riesgo había pasado. Derivado de este hecho, no se reportaron lesionados.

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