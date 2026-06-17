Conato de Incendio en Taquería Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Veracruz

Un conato de incendio en una taquería de la colonia La Pochota en la ciudad de Veracruz, movilizó a los cuerpos de emergencias.

Conato de Incendio en Taquería Moviliza a Cuerpos de Emergencias en VeracruzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un conato de incendio en la colonia La Pochota, Veracruz, fue controlado por vecinos antes de que llegaran los bomberos. Conoce los detalles de este suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+