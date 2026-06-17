¿Cuáles Son las Mejores Plantas para Purificar el Aire en Casa Mientras Decoran?

La calidad del aire dentro de casa juega un papel importante en la salud de sus habitantes, puede mejorar o deteriorarse por la presencia de purificadores, compuestos químicos, entre otros factores. Para que empieces a mejorar tu día a día, en N+ te compartimos cuáles son las mejores plantas para purificar el aire en casa.

En un artículo publicado en enero de este año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que la contaminación atmosférica es una de las principales causas de muerte prematura y distintas enfermedades. Y no, los hogares no están sellados contra los contaminantes.

La buena noticia, es que las plantas funcionan como purificadores naturales del aire en interiores. Incluso la NASA advirtió sobre esta función a finales de la década de 1960, gracias al científico ambiental BC "Bil" Wolverton, quien incluso publicó un libro divulgativo al respecto.

Aunque no es la única función de las plantas, en notas anteriores te hemos compartido el nombre de especies medicinales útiles para tratar malestares. Además de 10 opciones de plantas que son resistentes al calor, perfectas para cultivar en verano.

¿Cómo purifican las plantas el aire dentro de los hogares?

Antes de enumerar las especies que puedes incluir en las macetas de tu casa, vale la pena que conozcas cómo le hacen las plantas para purificar el aire de espacios interiores.

En el libro antes mencionado, el científico ambiental Bil Wolverton explica que el vapor de agua que emiten las plantas crea un efecto de bombeo que atrae el aire contaminado hacia las raíces, donde se convierte en alimento para la planta.

Además, agregó que cuánto más aire contaminado circula a través de las raíces de las plantas, más eficaces son para purificar el aire contaminado. De ahí que la selección de especies que colocas en macetas dentro de casa juega un papel relevante para tu bienestar.

Sobre todo porque en su mayoría los contaminantes provienen de sustancias que se utilizan para la limpieza del hogar e incluso de los materiales de los que están hechos algunos muebles.

Las mejores plantas para purificar el aire en casa

A continuación hallarás un listado con 5 especies de plantas que no sólo decoran tu hogar sino que tienen funciones purificadoras para tu hogar. Algunas de ellas incluso han sido contempladas dentro del estudio de la NASA.

Palma Areca o Palmera Bambú

Su característica más reconocible es el follaje arqueado con textura de plumaje con hojas que pueden alcanzar hasta un metro de longitud, dispuestas en un forma de abanico en un tallo central delgado y fibroso.

Prefiere la luz indirecta, por lo que se le puede colocar cerca de ventanas, pero ojo con colocarla a la luz directa dado que se pueden quemar sus hojas.

Es importante mantener un riesgo adecuado evitando encharcar las raíces para evitar que se pudran.

Palmera Raphis Excelsa

Se trata de un arbusto de tallos agrupados que puede alcanzar los tres metros de altura. Sus hojas fibrosas se ramifican en forma de abanico alrededor de un tallo central y delgado.

No es tóxica para las mascotas y es recomendada por sus habilidades de purificación de interiores, eliminando toxinas y aumentando los niveles de oxígeno en el ambiente.

Palmera de Bambú o Palmera de Salón

Prefiere la luz media e incluso puede llegar a sobrevivir en condiciones de poca luz. Puede llegar a alcanzar hasta dos metros de altura aunque su crecimiento es lento.

Es un arbusto con tallo delgado y parecido a las cañas agrupadas y rectas. Tiene hojas anchas perenne que en materia de riego e hidratación prefiere el sustrato húmedo.

Ficus Elástica

La Ficus elástica requiere de mucha luz e incluso exposición directa al sol directo. Su riego debe ser moderado, pero hay que dejar que el sustrato seque por completo antes de volar a regar.

Además, es importante estar atento a las plagas y al primer síntoma eliminarlas.

Dracaena

Considerada entre el top 10 de Plantas Purificadoras de la NASA, se le atribuye la capacidad de eliminar contaminantes producto de humo de cigarro, pinturas o combustión de vehículos. Aunque hay que tener cuidado porque es tóxica para los animales.

Es una planta de sol, que sin embargo no se debe colocar en la luz directa.

Requiere de riego moderado y un ambiente húmedo que se puede fomentar mediante un humidificador, y dejar que su tierra se seque por completo entre riego y riego.

SARR