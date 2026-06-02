¿Qué Plantas y Semillas se Deben Plantar en Junio? Tips de Siembra para este Mes en México

Iniciar un huerto en casa va más allá de plantar semillas, vale la pena conocer el tipo de riego, si son de luz o sombra y qué variedad se cultivo se da en cada época del año

Siembra de Plantas. Conoce qué plantas se deben sembrar en Junio en MéxicoSi estás pensando en crear tu huerto en casa, vale la pena que conozcas a profundidad sobre las plantas: la mejor época para sembrarlas, tipo de riego y si son de sol o sombra. Foto: Cuartoscuro.
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