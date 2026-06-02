¿Qué Plantas y Semillas se Deben Plantar en Junio? Tips de Siembra para este Mes en México

Si te has planteado iniciar un nuevo proyecto que te dé oportunidad de mejorar tu calidad de vida, así como explorar nuevas habilidades, tómate el tiempo de iniciar un huerto urbano en casa. En N+ te orientamos sobre qué semillas deberías plantar en el mes de junio según el Calendario de Siembra en México.

Tener un huerto casero no sólo te da oportunidad de consumir alimentos frescos, sino de cuidar su proceso de crecimiento para que sean de la mejor calidad. Sin contar los efectos relajantes y de bienestar que te producen.

Para que te animes a emprender ese proyecto verde, ya te explicamos cómo hacer un huerto urbano en tu casa. Puedes empezar con un par de macetas en tu ventana o balcón.

Al visitar lugares de venta de plantas y flores como Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco, se encienden los deseos de iniciar un proyecto verde en casa. Pero, antes de llegar con una docena de plantas, te has detenido a pensar cuáles se darán realmente en tu hogar.

Es decir, el espacio que tienes cuenta con una ventana o espacio donde puedas colocar plantas de luz, o más bien deberías optar por espacios con sombra.

¿Plantas de riego constante o mejor cactáceas?, lo cierto es que las decisiones parecen complicadas, pero si te pones a indagar un poco más sobre las características de las semillas que deseas adquirir, tu proyecto puede convertirse en algo más que un pasatiempo.

¿Junio es un buen mes para iniciar un Huerto Urbano en Casa?

Junio es un mes de transición de primavera a verano, comienzan las lluvias y el calor comienza a estabilizarse, por lo que se convierte en una época ideal para cultivar y sí también para iniciar tu propio huerto urbano en casa.

Por si no sabías, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural recuerda que existen dos grandes temporadas para el ciclo agrícola: primavera-verano y otoño-invierno.

De modo que junio entra en el primero: primera-verano, cuyo periodo de siembra inicia en abril y finaliza en septiembre de ese año. Logrando las primeras cosechas en junio y concluyendo en marzo de este año.

Durante esta temporada los cultivos se nutren de nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales impulsan un crecimiento saludable y floración abundante.

La SADER asegura que en México las tres cuartas partes de la superficie agrícola se destinan a cultivos de tipo cíclico; 54 por ciento a Primavera-Verano y 17 por ciento a Otoño-Invierno. Finalmente el 29 por ciento restante es para cultivos tipo perenne.

Entonces, ¿qué plantas y semillas se recomienda sembrar en junio?

Para que te des idea de con qué cultivos puedes iniciar tu huerto urbano, te compartimos las características de algunas frutas, hortalizas y plantas aromáticas.

Melón

Época de siembra: febrero/junio

características: colócala en un lugar con mucho sol.

Calabacita

Época de siembra: Mayo/junio

Lechuga

Época de siembra: Todo el Año

Características: Se cosecha en 90 días

Cilantro

Época de siembra: Todo el año

Características: Al ser una aromática, te permite cosechar las hojas conforme las vas necesitando

Menta

Época de siembra: Todo el año

Características: También es una aromática, por lo que te permite cosechar conforme la vas utilizando.

Zanahoria

Época de siembra: Todo el año

Características: Elimina huebras y piedras del lugar donde la vas a plantar

Espinacas

Época de siembra: Todo el año

Características: Soportan bien el frío

Rábano

Época de siembra: Todo el año

Acelgas

Época de siembra: Todo el año

Características: Si siembras cada tres semanas, puedes escalonar la cosecha.

¿Qué flores se siembran en junio en México?

Aunque en México no sólo se piensa en hortalizas, en los meses de junio y julio también se siembra la flor de cempasúchil, característica del Día de los Muertos.

Aunque, claro que esta plana cuyos pétalos van del amarillo al naranja, requieren de más cuidados. Se cultivan bajo cubierta o a cielo abierto, para poder tenerlas listas en octubre y noviembre para el Día de Muertos.

¿Qué beneficios te da iniciar un Huerto Urbano en casa?

Además de lo relajante que puede llegar a ser para los adultos, si hay pequeños en casa se pueden ver motivados para consumir más frutas y verduras. Aquí enlistamos algunos beneficios extra:

Los productos que cosechas en casa están frescos y en su mejor punto para aprovechar sus nutrientes Es una actividad que permite conectar con la naturaleza y tener momentos de mitigación del estrés diario. Es una inversión que a largo plazo te permitirá ahorrar en algunas hierbas de olor o vegetales. Es un estimulador de buenos hábitos alimenticios y una herramienta de educación sobre el Buen Comer.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México (SADER) cuenta con un calendario agrícola, herramienta que permite identificar los periodos de siembra, transplante y cosecha de diferentes cultivos a productores y técnicos especialistas con el fin de maximizar rendimientos.

Allí se indica que a nivel mundial los cultivos que se producen en este mes en mayor porcentaje son:

Ajo

Uva

Sorgo grano

Trigo grano

Cártamo

Avena Grano

Mango

Fresa

Arroz Palay

Durazno

SARR