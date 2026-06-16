Precio del Dólar Hoy Martes 16 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano no tuvo movimientos significativos en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Dólar y pesos mexicanosLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El tipo de cambio FIX para hoy es de 17.2008 pesos por dólar. ¿Cómo afecta esto tus finanzas? Mantente informado sobre el dólar en México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+