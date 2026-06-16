Se Esperan Lluvias con Granizo y Altas Temperaturas en el País

Las precipitaciones podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo; en Baja California habrá temperaturas superiores a 45 °C

Una mujer camina con una sombrilla una tarde lluviosa en AcapulcoUna mujer camina con una sombrilla una tarde lluviosa en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención! Lluvias intensas y granizo en el noreste de México, mientras Baja California enfrenta temperaturas superiores a 45°C. ¿Estás preparado para el clima extremo?

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