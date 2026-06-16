Se Esperan Lluvias con Granizo y Altas Temperaturas en el País

Para este martes 16 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste mexicano; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Nuevo León y Tamaulipas.
A su vez, se esperan chubascos y lluvias fuertes en el norte, noroeste, occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Todas las lluvias mencionadas podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Finalmente, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, pronosticándose temperaturas máximas superiores a 45° Celsius en el noreste de Baja California.
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (este) y Tamaulipas (norte y noreste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (este), Durango (oeste), San Luis Potosí (norte y este) y Chiapas (centro y sur).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Coahuila (sureste), Zacatecas (norte y oeste), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y sureste), Estado de México (este), Tlaxcala, Puebla (este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte, centro y sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Tabasco.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
De 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).
De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado y presencia de bruma.
Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con chubascos en la Ciudad de México, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C.
Con información de Conagua
ICM