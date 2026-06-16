Comienza Hoy Segunda Ronda de Conversaciones entre México y EUA para Revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard adelantó que los temas que se abordarán son las preocupaciones de México sobre los aranceles, además de asuntos relacionados con el ámbito laboral, agricultura y medio ambiente

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, embajador Jamieson Greer.Foto: Gobierno de México

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Hoy inicia la segunda ronda de conversaciones entre México y EUA sobre el T-MEC. Temas clave: aranceles, agricultura y medio ambiente.

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