Comienza Hoy Segunda Ronda de Conversaciones entre México y EUA para Revisión del T-MEC

Este martes y miércoles tendrá lugar en Washington DC la segunda ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para la revisión del Tratado de Libre Comercio, T-MEC, luego de la que se llevó a cabo en México a finales de mayo.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, encabeza la delegación en la que estarán además Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, el subsecretario Luis Rosendo y el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, quien el lunes inició labores formales en la sede diplomática en Washington.

Del lado estadounidense estarán el representante comercial Jamieson Greer y su equipo.

El ambiente de las reuniones se endureció con las declaraciones del presidente Trump la semana pasada, en el sentido de que Estados Unidos podría no renovar el tratado, algo que parece ser parte de la estrategia de negociación.

Y en términos de rubros, el primer gran reto que las pláticas enfrentan es la insistencia estadounidense de que al menos el 50% de cada automóvil fabricado entre los tres países provenga de Estados Unidos, lo que junto con las cuestiones de agricultura y competencia prometen dificultar las pláticas que no parece que vayan a llegar a un acuerdo en la fecha establecida del 1 de julio.

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Ebrard descarta fin del T-MEC y confirma que revisión sigue en curso

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá está en marcha, a pesar de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que podría no renovar el acuerdo comercial.

"Si el presidente Trump hubiese resuelto ya no estar con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, seguramente ya lo sabríamos; es decir, el gobierno del presidente Trump, pues ya lleva más de un año en el poder, hoy en día, más o menos el 85% de todo lo que se manda de México a Estados Unidos, lo que exportamos, no paga aranceles, ¿Por qué?, Porque cumple con el tratado, esto se acordó con su equipo. Entonces, entiendo su posición, no la disputo, es una opción del presidente Trump, pero veo que hoy por hoy, en lo que estamos, pues es prácticamente ya en la revisión del tratado"

Temas en reunión

En conferencia, vía telefónica, el secretario adelantó que los temas que se abordarán en la próxima reunión, son las preocupaciones de México sobre los aranceles en la industria automotriz, en acero y aluminio, además de temas relacionados con el ámbito laboral, agricultura y medio ambiente.

Mencionó que como lo establece el T-MEC, el 1 de julio se prevé que se realice una reunión de la Comisión, es decir, de los 3 integrantes del acuerdo México, Estados Unidos y Canadá, para que cada uno fije su postura en torno al futuro del acuerdo.

"El proceso sigue, está todo en curso y pues tenemos que seguir adelante, el día primero de julio, tenemos que estar los tres, respecto a si habrá una ronda ulterior al 20 de julio, es difícil saberlo a estas alturas, porque dependerá de si ya terminamos la revisión o no porque así está establecido también en el tratado, es decir, no hay una fecha exacta para terminar la revisión"

El secretario de Economía se encuentra en Estados Unidos, para participar en la segunda ronda oficial de negociaciones tendientes a la revisión del T-MEC, y recordó que el próximo jueves sostendrá una reunión con su contraparte estadunidense, Jamieson Greer, quien encabeza la Oficina del Representante Comercial de ese país.

Con información de Ariel Moutsatsos y Cinthya Marín

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