Gentrificación Comercial: Empresas Chinas Invaden el Centro Histórico CDMX

El Centro Histórico, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, enfrenta un fenómeno que empresarios han denominado "gentrificación comercial", una transformación que, según la Canaco CDMX, ha cambiado de manera acelerada la dinámica económica de la zona. El organismo sostiene que el crecimiento de establecimientos dedicados a la venta y almacenamiento de mercancías importadas de Asia ha provocado el desplazamiento de negocios tradicionales que durante décadas operaron en el corazón comercial de la capital.

Canaco CDMX asegura que el comercio de productos chinos creció 300% en cinco años

La Canaco CDMX afirmó que el comercio relacionado con mercancías de origen chino en las calles del Centro Histórico aumentó aproximadamente 300% durante los últimos cinco años. De acuerdo con sus estimaciones, comerciantes asiáticos han adquirido o rentado al menos 600 locales e inmuebles, muchos de los cuales actualmente funcionan como plazas comerciales o bodegas para almacenar y distribuir productos importados. El organismo considera que este crecimiento representa uno de los cambios comerciales más importantes registrados en la zona durante los últimos años y que ha incrementado la competencia para los negocios tradicionales.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, aseguró que numerosas empresas mexicanas con décadas de operación han sido desplazadas por nuevos establecimientos dedicados principalmente a la venta y almacenamiento de mercancías de origen chino:

"Nosotros le llamamos gentrificación de empresas mexicanas que tenían muchos años y que están siendo desplazadas por empresas asiáticas, en particular de productos chinos, y los usan como bodegas".

El Centro Histórico se habría convertido en un importante punto de distribución nacional

Según la Canaco CDMX, la expansión de estos establecimientos ha convertido al Centro Histórico en uno de los principales centros de distribución de mercancía asiática hacia distintas entidades del país. El organismo señala que compradores provenientes de diversos estados llegan en autobuses para adquirir productos que posteriormente revenden en tianguis, mercados sobre ruedas y pequeños comercios. Esta dinámica, de acuerdo con el sector empresarial, ha fortalecido el flujo comercial de mercancías importadas y ha modificado la actividad económica de una de las zonas comerciales más importantes de México.

Vicente Gutiérrez Camposeco también sostuvo que parte de la mercancía ingresaría al país de manera irregular, principalmente por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Estas afirmaciones corresponden a la postura del dirigente empresarial y no están acompañadas por datos oficiales en este reporte.

Pequeños comerciantes aseguran que tuvieron que vender productos chinos para seguir abiertos

El impacto de esta transformación también se refleja entre microempresarios del sector textil. Algunos comerciantes afirman que dejaron de vender productos elaborados en México debido a la disminución de la demanda y al creciente interés de los consumidores por mercancía importada. Para muchos, modificar su modelo de negocio se convirtió en una medida necesaria para evitar el cierre definitivo de sus establecimientos, aun cuando ello significó abandonar parte de la oferta que durante años distinguió a sus negocios.

Rosalba Pérez, microempresaria que opera un negocio de telas en la calle Correo Mayor, explicó que las preferencias de los consumidores han cambiado de manera significativa:

"Antes vendíamos productos elaborados aquí. Yo vendo telas, pero desgraciadamente el mexicano prefiere comprar cosas chinas que producto nacional."

Al ser cuestionada sobre la estrategia que adoptó para mantenerse en operación, respondió:

"Pues comprar cosas chinas, vender cosas chinas y seguir trabajando con eso."

Comerciantes afirman que cada vez hay menos proveedores mexicanos

Además del cambio en las preferencias de consumo, algunos comerciantes aseguran que varios fabricantes nacionales dejaron de producir determinados artículos, lo que complicó aún más la permanencia de productos hechos en México dentro del Centro Histórico. Según su experiencia, esta situación ha reducido las opciones disponibles para quienes buscaban mantener una oferta basada en proveedores nacionales.

Gabriela, comerciante del Centro Histórico, explicó que la desaparición de algunos proveedores mexicanos la obligó a modificar la mercancía que ofrece a sus clientes:

"El producto que nosotros trabajábamos ya nadie lo hace aquí, y la gente que lo llega a hacer realmente ya no tiene la calidad ni los modelos que ofrece el producto chino."

Canaco CDMX estima que más de 120 negocios cerraron en dos años

La Canaco CDMX calcula que al menos 120 negocios cerraron durante los últimos dos años en un contexto marcado por la expansión del comercio asiático y los cambios en la dinámica comercial del Centro Histórico. Estas cifras corresponden a estimaciones del organismo empresarial y reflejan, según su postura, uno de los principales desafíos para los pequeños negocios tradicionales de la capital, que enfrentan un mercado cada vez más competitivo y con una mayor presencia de mercancías importadas.