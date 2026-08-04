Economía

Gentrificación Comercial: Empresas Chinas Invaden el Centro Histórico CDMX

Comerciantes aseguran que cambiaron a la venta de productos chinos ante la baja demanda de mercancías nacionales y la desaparición de proveedores.

Comercios chinos ganan presencia en el Centro Histórico.Comercios chinos ganan presencia en el Centro Histórico. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Canaco CDMX afirma que el comercio de mercancías chinas en el Centro Histórico aumentó 300% en los últimos cinco años

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