Economía

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Lunes 3 de Agosto de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy lunes 3 de agosto de 2026.

Precio del Dólar Hoy en MéxicoFoto: N+

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El peso mexicano inicia la semana con $17.50 por dólar. ¿Qué factores influyen en esta cotización? Infórmate sobre las variaciones en bancos y casas de cambio.

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Precio del Dólar Hoy: ¿Cómo Afecta a México y la Frontera Norte?