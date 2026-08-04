Economía

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Martes 4 de Agosto de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy martes 4 de agosto de 2026.

Precio del Dólar Hoy Jueves 23 de Julio de 2026 en México y la Frontera NorteAsí Cotiza el Precio del Dólar Hoy Jueves 23 de Julio de 2026 en México y la Frontera Norte. Foto: N+

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El peso mexicano inicia el 4 de agosto de 2026 con $17.55 por dólar. Conoce las variaciones en bancos y casas de cambio de la frontera norte.

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