Retienen a Capitán Iraní en Aeropuerto de Los Ángeles y Retrasan Regreso a Tijuana

El capitán de la selección de Irán y otro integrante de la delegación fueron retenidos en el Aeropuerto de Los Ángeles, cuando el equipo estaba por volver a su campamento base en Baja California

IránLa federación acusó complicaciones, tal como ocurrió antes de partir a la ciudad de California para enfrentar a Nueva Zelanda. Foto: Federación de Fútbol de Irán.

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Retraso en el regreso de la selección iraní a Tijuana: el capitán y un miembro del cuerpo técnico enfrentan controles en L.A. ¿Qué sucedió en el aeropuerto? Entérate.

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