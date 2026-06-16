Retienen a Capitán Iraní en Aeropuerto de Los Ángeles y Retrasan Regreso a Tijuana

El capitán de la selección de Irán y otro integrante de la delegación fueron retenidos en el Aeropuerto de Los Ángeles, cuando el equipo estaba por regresar a su campamento base en Tijuana, Baja California, informó la Federación de Futbol de la república islámica.

En un comunicado, el organismo indicó que el delantero y líder del equipo, Mehdi Taremi, así como Saeed Al-Hawie, miembro del cuerpo técnico, pasaron por controles "injustificados" y eso retrasó el viaje de vuelta a México.

La federación acusó complicaciones, tal como ocurrió antes de partir a la ciudad de California para enfrentar a Nueva Zelanda en su primer partido del Mundial 2026, cuyo encuentro finalmente terminó en empate 2-2.

"Al igual que durante el traslado previo a Los Ángeles, cuando existieron diversos obstáculos y controles estrictos que complicaron el ingreso a Estados Unidos del capitán Mehdi Taremi y de Saeed Al-Hawie, en el trayecto de regreso ambos enfrentaron una demora injustificada en los controles de salida del aeropuerto.

"Esta situación provocó un retraso en el vuelo de la selección con destino a Tijuana", se indicó en el primer boletín.

Inicialmente, se informó que el resto de los jugadores de la selección persa ya estaban a bordo del avión que los regresaría a la ciudad fronteriza, pero Taremi y Al-Hawie estaban realizando "trámites" para dejar el aeropuerto.

"Las gestiones para resolver el problema siguen en curso", se afirmó la madrugada de este martes 16 de junio.

No se precisó de inmediato la razón de la retención de ambos miembros del equipo, sin embargo, se sabe que el delantero iraní hizo su servicio militar obligatorio en la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército ideológico que Washington declaró como terrorista en 2019.

Expira visa de un futbolista luego de un día

Posteriormente, las autoridades iraníes indicaron que un segundo jugador tuvo problemas debido a que su visa expiró, pues solo era válida por un día para ingresar a Estados Uidos.

"Aunque a los jugadores del equipo se les otorgaron visas de entradas múltiples para viajar a Estados Unidos, la visa de Torabi solo era válida para una entrada", informó la federación.

"Tras el viaje de la selección a Los Ángeles para disputar el partido contra Nueva Zelanda y una vez concluido ese encuentro, la visa del futbolista quedó vencida", se indicó.

La Federación de Futbol de Irán aseguró que busca obtener una nueva visa para Torabi, a fin de que pueda jugar los próximos partidos de la selección.

En las primeras horas de este martes también trascendió que los jugadores iraníes podrán pasar la noche durante el Mundial en territorio estadounidense debido al memorando de entendimiento anunciado por Donald Trump y la república islámica para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

La agencia Xinhua atribuyó el reporte a la federación de futbol iraní, pero esta organización no lo ha confirmado y los medios oficiales iraníes tampoco lo han retomado.

La FIFA pidió la intervención de México para que alojara al equipo de Irán, luego de que Estados Unidos rechazó que tuvieran su campamento en Tucson, Arizona, en medio del conflicto desatado desde el 28 de febrero.

De ahí que se determinó que los iraníes se concentraran en Tijuana y entrenaran en las instalaciones de los Xolos. Como los tres partidos de la primera fase de la selección persa son en territorio estadounidense, se acordó que debían viajar para los encuentros y volver el mismo día a Baja California.

El próximo enfrentamiento de Irán será el 21 de junio en Los Ángeles contra Bélgica y el 26 de junio se medirán ante Egipto en Seattle.

ASJ