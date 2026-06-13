Precio del Dólar Hoy SÁBADO 13 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano cerró la semana laboral con un avance impulsado por el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

billetes de un dólarEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El dólar cerró la semana labora en 17.22 pesos. La moneda mexicana avanzó tras noticias de un posible acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán. Descubre más sobre el tipo de cambio.

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