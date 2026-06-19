¿Qué Selecciones Podrían Conseguir Su Boleto a la Siguiente Fase del Mundial Este Viernes?

México se convirtió en la primera selección en conseguir su pase a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 luego de la victoria de 1-0 ante Corea del Sur.

El segundo partido de la ronda de grupos ayuda en algunos grupos a perfilar a las naciones que avanzarán a la fase de eliminatoria directa, como en el caso del combinado mexicano.

Es el caso de los sectores C y D, donde tres naciones podrían agenciarse el boleto para seguir con vida en este torneo mundialista, el primero con 48 equipos.

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¿Por Qué México consiguió el pase?

La Selección Mexicana llegó a seis unidades tras las victorias ante Sudáfrica, 2-0 en el inaugural, y con Corea del Sur, equipo al que derrotó por la mínima diferencia.

El único que puede alcanzarlo en puntos es el equipo asiático, que se quedó con tres unidades y en su último partido jugará contra Sudáfrica, que suma una unidad.

Ya nadie le quita a México el primer lugar de grupo, pues en caso de que pierda ante Chequia y Corea gane, ambos tendrán 6 puntos, pero el enfrentamiento directo, que es criterio de desempate, le daría el lugar de honor a nuestro país.

Por esta razón, el conjunto de Javier Aguirre además de amarrar el primer puesto del sector, logró su pase a la siguiente fase del campeonato.

EUA, Escocia y Australia

Este viernes, en duelo del Grupo D, Estados Unidos y Australia, ganadores en su debut mundialista, tendrán su enfrentamiento, y en caso de que alguno de los dos gane, podrían sellar su pase a dieciseisavos.

Si se da un empate, tendrían que esperar ambos a su último duelo de grupo.

Por su parte, Escocia encabeza el Grupo C, con 3 unidades, tras vencer a Haití, en el primer partido. En caso de vencer a Marruecos, matemáticamente estaría situado en la siguiente ronda.

Otro resultado, haría que las cosas se tuvieran que definir hasta la próxima semana.

Con información de N+

ICM