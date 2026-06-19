¿Qué Selecciones Podrían Conseguir Su Boleto a la Siguiente Fase del Mundial Este Viernes?

Este 19 de junio, los grupos C y D tendrán el segundo partido de la fase de grupos, duelos donde tres selecciones tienen la opción de entrar a la ronda de dieciseisavos

Gol de Estados UnidosReuters

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¡México ya está en dieciseisavos del Mundial 2026! Con victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur, asegura su pase. ¿Qué otras selecciones lo lograrán este viernes?

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