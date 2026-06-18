Precio del Dólar Hoy Jueves 18 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este miércoles, el peso mexicano se depreció en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Billete de 100 dólaresLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El tipo de cambio FIX para el 18 de junio de 2026 es de 17.1892 pesos por dólar. Mantente informado sobre las variaciones diarias del dólar en México.

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