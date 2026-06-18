¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 18 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 18 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 18 de junio, las autoridades reportaron los siguientes problemas viales o afectaciones en esta importante autopista:

02:55 horas: En el km 41, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

03:35 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 41, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

07:24 horas: En el km 36, dirección CDMX, carga vehicular sin reporte de incidentes.

10:49 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

10:50 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

12:11 horas: Reducción de carriles en el km 55, dirección Querétaro, por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones).

Mientras que el miércoles 17 de junio, se reportaron varios accidentes:

A las 19:36 horas, en el km 50, dirección a la CDMX, se registró reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de autobús).

A las 18:55 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se reportó carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 12:27 horas, en el km 61, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque contra barrera metálica).

A las 9:55 horas, hubo reducción de carriles del km 153 al 158, por labores de mantenimiento.

A las 9:29 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el km 205, dirección Querétaro, por atención de choque por alcance múltiple entre autobús y automóviles.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM