¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 18 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Accidente en la autopista México-QuerétaroEquipos de emergencia atienden accidente en el km 50 de la autopista México-Querétaro el 17 de junio. Foto X @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy jueves 18 de junio de 2026, ¿cómo está la autopista México-Querétaro? Infórmate sobre el tráfico y planifica tu ruta para evitar sorpresas en el camino.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+