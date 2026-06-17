Automóvil Termina Volcado por Accidente en la Vía Corta a Santa Ana en Tlaxcala

El conductor de un automóvil rojo quién manejaba a exceso de velocidad perdió el control de la unidad.

El coche terminó con las cuatro ruedas al aire.Foto: N+

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Un auto rojo quedó con las llantas al aire tras un choque en la Vía Corta a Santa Ana. Afortunadamente, no hubo heridos. Conoce más sobre este accidente.

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