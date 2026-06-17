Automóvil Termina Volcado por Accidente en la Vía Corta a Santa Ana en Tlaxcala

La tarde del miércoles 17 de junio se registró una volcadura en la Vía Corta a Santa Ana a la altura del puente vehicular de la Central de Abasto.

Foto: N+

El conductor de un automóvil rojo quién manejaba a exceso de velocidad perdió el control de la unidad y chocó contra la barrera de contención.

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La colisión ocasionó que la unidad quedara con las cuatro llantas hacia arriba. A pesar de los aparatoso del percance no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente que provocó que el conductor involucrado perdiera el control, y chocara contra la estructura cuando subía por el puente vehicular.

Con información de N+

JAPR