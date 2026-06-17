Recuperan Caja Seca de Camión con Reporte de Robo Vigente en Acatzingo, Puebla

Este miércoles 17 de junio de 2026 se dio a conocer la recuperación de la caja seca de un camión reportada previamente como robada en el municipio poblano de Acatzingo.

De acuerdo con las autoridades el semirremolque con reporte de robo vigente fue hallado en aparente estado de abandono en una carretera a la altura de la demarcación antes mencionada.

Recuperan caja seca de camión robada en Acatzingo, Puebla

Fue la tarde de este miércoles cuando fue recuperada la caja seca de un camión que había sido reportada previamente como robada en el municipio poblano de Acatzingo.

El semirremolque con reporte de robo vigente se encontraba en aparente estado de abandono, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal de Puebla, llegaron y lo aseguraron.

#Entérate I A la altura del municipio de Acatzingo, elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron una caja seca reportada como robada.



Esta acción fortalece el combate al robo de transporte de carga y refuerza la seguridad en las carreteras de Puebla.



El @Gob_Puebla… pic.twitter.com/cWo4KSySMR — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 17, 2026

Detienen a nueve sujetos por robo a transporte de carga en Huejotzingo, Puebla

El pasado 11 de junio fueron detenidos nueve sujetos presuntamente relacionados con el robo a transporte de carga durante el cateo de un inmueble en el municipio poblano de Huejotzingo.

Los probables responsables fueron identificados como Alberto “N”, Omar “N”, Yoshimatsu “N”, Axel “N”, Emiliano “N”, Uriel “N”, Alfredo “N”, Alexis “N” y José “N”.

Las nueve personas fueron ubicadas al interior de un inmueble del Primer Barrio de Huejotzingo, donde resguardaban paquetes de tortillas y tostadas obtenidos presuntamente durante un asalto en carretera.

Con información de N+