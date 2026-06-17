Recuperan Caja Seca de Camión con Reporte de Robo Vigente en Acatzingo, Puebla

El semirremolque fue localizado en presunto estado de abandono sobre una carretera, por lo que las autoridades procedieron a asegurarlo.

Caja Seca de Camión con Reporte Robo Vigente Recuperada en Acatzingo PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Autoridades en Puebla recuperan caja seca robada en Acatzingo. El semirremolque fue hallado en aparente abandono. Descubre cómo se llevó a cabo la operación.

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