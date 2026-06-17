Se Manifiestan en Base de Policía Estatal de Puebla para Pedir Liberación de Personas Detenidas

Manifestantes se plantaron frente a la base de la Policía Estatal de Puebla ubicada sobre la calle 9 Oriente, esquina con 18 Sur para exigir la liberación de tres personas que fueron detenidas durante un operativo al transporte público.

Este miércoles 17 de junio de 2026 el grupo de personas tomó la vialidad y amagó con irrumpir dentro de las instalaciones, por lo que granaderos tuvieron que resguardar los accesos.

Se manifiestan en cuatro puntos de la ciudad de Puebla exigiendo liberación de tres personas

Las protestas se extendieron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), Casa Aguayo y el C5. Los inconformes son parte de una agrupación de comerciantes ambulantes que manejan concesiones de transporte público quienes de acuerdo con la autoridad no han regularizado sus unidades.

De acuerdo con reportes policiacos la protesta se derivó del aseguramiento de dos vehículos y un microbús que circulaban de manera irregular, así como tres personas.

Implementan cierres viales tras manifestación en Bulevar 5 de Mayo de la ciudad de Puebla

La tarde de este miércoles 17 de junio conductores reportan caos vial en el Bulevar 5 de Mayo por una manifestación a la altura de las instalaciones de la FGE Puebla.

Debido a la presencia de un grupo de personas, la circulación se vio interrumpida sobre la vialidad en la rotonda de con la 31 Oriente y la Diagonal Mártires del 2 de Octubre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pobladores se Manifiestaron en el Palacio Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla

Como medida preventiva, elementos de Tránsito Municipal implementaron cierres anticipados antes del punto de conflicto para agilizar la circulación de vehículos.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ