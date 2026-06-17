Se Manifiestan en Base de Policía Estatal de Puebla para Pedir Liberación de Personas Detenidas

Un grupo de personas cerró la 9 Oriente frente a la base de la Secretaría de Seguridad Pública en protesta por un operativo de transporte público.

Manifestación Policía Estatal Detención de Tres Personas en Operativo Transporte Público PueblaFoto: N+

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Manifestación en Puebla: Exigen liberar a tres personas detenidas en un operativo de transporte público. La protesta se extiende a varias sedes oficiales.

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