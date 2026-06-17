Cierran el Bulevar 5 de Mayo de Puebla por Presencia de Manifestantes con Pancartas

Implementan operativo en inmediaciones de la Fiscalía de Puebla; se recomienda tomar vías alternas.

Varias personas obstruyeron la circulación en la rotonda.Foto: SSC Puebla

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Manifestación en el Bulevar 5 de Mayo de Puebla causa cierres viales. La SCC recomienda vías alternas para evitar retrasos. Infórmate sobre las rutas cerradas.

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