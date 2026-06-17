Cierran el Bulevar 5 de Mayo de Puebla por Presencia de Manifestantes con Pancartas

La tarde de este miércoles 17 de junio conductores reportan caos vial en el Bulevar 5 de Mayo por una manifestación a la altura de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

#CierreVial 🚧



Ante la presencia de un grupo de personas, se encuentra cerrada la circulación sobre Boulevard 5 de Mayo, de 27 Oriente a 31 Oriente, a la altura de la Fiscalía General del Estado. pic.twitter.com/t7s0LXwOB4 — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 17, 2026

Debido la presencia de un grupo de personas, la circulación se vio interrumpida sobre la vialidad en la rotonda de con la 31 Oriente y la Diagonal Mártires del 2 de Octubre.

No hay paso en el Bulevar 5 de Mayo de Puebla por manifestación

Como medida preventiva, elementos de Tránsito Municipal implementaron cierres anticipados antes del punto de conflicto para agilizar la circulación de vehículos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) cerró los cruces con el Bulevar 5 de Mayo:

31 Oriente

25 Oriente (sin paso hacia el sur)

27 Oriente (sin paso hacia el sur)

43 Oriente (sin paso hacia el norte)

Sánchez Pontón y 2 de Octubre

Las autoridades recomiendan utilizar vías alternas y prever tiempos de traslado.

Con información de N+

JAPR