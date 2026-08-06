Despliegan Más de Mil 500 Elementos de las Fuerzas Armadas en Zona Aguacatera de Michoacán

El gobierno de México dio a conocer el despliegue de mil 557 elementos de las Fuerzas Armadas, 900 del Ejército y 657 de la Guardia Nacional, en los principales municipios productores de aguacate de Michoacán.

Dicha medida es en respuesta a la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos, la cual provocó la suspensión temporal de las inspecciones fitosanitarias de la USDA indispensables para exportar el fruto.

Mapa de zonas clave bajo resguardo y zonas productoras de aguacate

El despliegue militar se centra en un radio operativo estratégico que abarca las regiones productoras de aguacate de mayor relevancia.

Uruapan

La capital mundial del aguacate, es el epicentro de empaque, comercialización y donde previamente se han reportado los incidentes con personal de inspección.

Tancítaro y Tacámbaro

Municipios líderes con la mayor superficie sembrada y volumen de cosecha del "oro verde" a nivel nacional.

Región del Valle y Occidente

Apatzingán

Aguililla

Buenavista

Cotija

Los Reyes

Peribán

Tingüindín

Tocumbo

Zamora

Los municipios anteriores están bajo estricto resguardo tras las recientes detenciones de líderes delictivos dedicados a la extorsión agrícola, detonante directo de la alerta de la Embajada estadounidense en México.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó hoy jueves 6 de agosto de 2026 el despliegue de efectivos para reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate de Michoacán, tras la suspensión de las exportaciones a Estados Unidos y mientras ambos países mantienen una mesa de diálogo para reanudarlas.

Al llegar, explicó el texto, "el personal se incorporará a las labores que desarrollan las 21/a. y 43/a. Zonas Militares, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad".

Lo anterior, apuntó, con la finalidad de "reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)".

Buscarán inhibir el delito de extorsión

Las tareas de las fuerzas armadas también buscarán inhibir el delito de extorsión en contra de los productores de aguacate, un crimen en el que están involucrados cárteles del narcotráfico como: Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros.

¿Qué labores de seguridad realizará el Ejército en Michoacán?

Se especificó que entre las actividades operativas que realizarán los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se encuentran:

Patrullamientos

Reconocimientos terrestres

Medidas disuasivas

Estas labores se realizarán en áreas conurbadas de los municipios de:

Apatzingán

Aguililla

Buenavista

Cotija

Los Reyes

Peribán

Tingüindín

Tocumbo

Zamora

El mensaje emitido por la Defensa Nacional se da luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresara su interés de reanudar "lo más pronto posible" las exportaciones de aguacate, suspendidas tras el retiro de los inspectores estadounidenses por una alerta de seguridad.

La mandataria señaló, durante su conferencia matutina, que tras reunirse con aguacateros mexicanos, inició un plan de trabajo para "garantizar todavía más la seguridad" en Michoacán, además de que planteará a Estados Unido la posibilidad de que, "en el último de los casos", los inspectores estadounidenses sean sustituidos temporalmente por personal mexicano.

EUA mantiene a Michoacán en su alerta de viaje, "no viajar"

El Departamento de Estado mantiene a Michoacán en su nivel 4 de alerta de viaje, "no viajar", por terrorismo y delincuencia, y restringe los desplazamientos de empleados del Gobierno estadounidense por ese estado.

México exporta más de un millón de toneladas de aguacate

Según datos de la Sader, México exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y tan solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían exportado 501 mil 824 toneladas del fruto.

HVI