Seguridad

Despliegan Más de Mil 500 Elementos de las Fuerzas Armadas en Zona Aguacatera de Michoacán

El despliegue militar se centra en un radio operativo estratégico que abarca las regiones productoras de aguacate de mayor relevancia

Despliegan 1500 agentes en Michoacán por Alerta de EUA: Mapa de Zonas Productoras de AguacateDespliegan fuerzas federales en Michoacán. Foto: Sedena

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Las tareas de las fuerzas armadas también buscarán inhibir el delito de extorsión en contra de los productores de aguacate

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