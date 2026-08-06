Seguridad

Joven es Golpeado por Cuatro Sujetos en Colonia Eduardo Guerra en Torreón

Un joven fue trasladado de urgencia al hospital luego de ser golpeado por cuatro sujetos en la colonia Eduardo Guerra.

Joven es Golpeado por Cuatro Sujetos en Colonia Eduardo Guerra en TorreónEl joven sufrió heridas en la cabeza y la ceja luego de ser golpeado por cuatro sujetos. Foto: N+

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Un joven de 27 años resultó lesionado tras ser atacado por cuatro individuos. La policía y la Fiscalía ya investigan el caso.

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Joven de 27 Años es Golpeado en la Colonia Eduardo Guerra