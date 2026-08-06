Joven es Golpeado por Cuatro Sujetos en Colonia Eduardo Guerra en Torreón

Joven de 27 años fue trasladado de urgencia luego de sufrir heridas en la cabeza y ceja tras ser golpeado en la colonia Eduardo Guerra en Torreón.

Entre cuatro sujetos golpearon a un joven y lo dejaron malherido durante las primeras horas de este 6 de agosto en la colonia Eduardo Guerra.

La víctima fue identificada como Edwin de 27 años quien ingresó al área de urgencia con múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo y dos heridas abiertas que requería de sutura, una en la cabeza y otra sobre la ceja izquierda.

Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y se entrevistaron con el afectado.

Hombre sufre fractura de nariz al ser golpeado en Gómez Palacio

El pasado 29 de julio, un hombre de 40 años resultó lesionado tras ser agredido físicamente en las inmediaciones de la Plaza Corazón, ubicada en la colonia Fidel Velázquez de Gómez Palacio.

La víctima sufrió una fractura de nariz y fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica. En tanto, agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID) iniciaron las investigaciones para localizar al presunto responsable.