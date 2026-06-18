Revelan Horarios de Fan Festival en Zócalo CDMX para el México vs Corea del Sur

Se permitirá la entrada a 55 mil personas en la Plaza de la Constitución y serán instaladas 11 pantallas adicionales en distintos puntos del Centro Histórico para ampliar la capacidad de transmisión

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Ante Elevada Afluencia en Fan Fest en Zócalo, Solo Se Permitirá la Entrada a 55 Mil Aficionados

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¡No te pierdas el Fan Fest en el Zócalo! 11 pantallas adicionales y un aforo de 55 mil personas para el México vs Corea del Sur. Llega con tiempo y vive la emoción del Mundial.

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Fan Festival en el Zócalo CDMX: Horarios y Pantallas para México vs Corea