Revelan Horarios de Fan Festival en Zócalo CDMX para el México vs Corea del Sur

El segundo partido de la fase de grupos de México en el Mundial se disputará este jueves 18 de junio ante Corea del Sur y la sede organizativa definió los horarios del FIFA Fan Festival en el Zócalo.

La cuenta oficial en X de la Ciudad de México como sede del Mundial informó que las puertas del Fan Fest abrirán a partir de las 8:30 horas, pero igual se instalarán 11 pantallas adicionales en distintos puntos del Centro Histórico para ampliar la capacidad de transmisión.

Asimismo, se precisó que el evento tendrá un aforo máximo de 55 mil personas, debido a la elevada afluencia.

Por ello se recomendó a la población tomar previsiones para llegar con anticipación, especialmente ante las complicaciones de movilidad derivadas del plantón de la CNTE en calles aledañas a la Plaza de la Constitución.

Para quienes quieran ver el encuentro entre México y Corea del Sur, deberán considerar una espera de varias horas dentro del festival, ya que el partido está programado a las 19:00 horas en Guadalajara.

¿Qué partidos hay hoy 18 de junio?

Sin embargo, durante el día pueden ver los siguientes juegos:

10:00 horas : Chequia vs Sudáfrica

13:00 horas : Suiza vs Bosnia y Herzegovina

16:00 horas: Canadá vs Catar

¿Dónde estarán las pantallas adicionales?

Juárez y Bellas Artes Juárez y Revillagigedo 5 de Mayo y Palma 5 de Mayo e Isabel la Católica Madero y Palma (cerca de Allende) 16 de Septiembre y Palma 20 de Noviembre y Uruguay 20 de Noviembre y Mesones 20 de Noviembre y Regina Pino Suárez y Uruguay Pino Suárez y Salvador

La semana pasada, durante el partido inaugural de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, el acceso al Zócalo tuvo que ser cerrado a las 11:30 horas debido al lleno total, por lo que se recomendó a los asistentes dirigirse a sedes alternas como la Plaza Garibaldi para continuar siguiendo la actividad del festival.

🚨 Las puertas del #FIFAFanFestival Ciudad de México abrirán desde las 8:30 am para recibir a todos los aficionados, con un cupo máximo de 55 mil personas. Ademas, se instalarán 11 pantallas adicionales en diferentes puntos del Centro Histórico. Consulta mas información, aqui.… pic.twitter.com/dVRNNa0Z5I — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 18, 2026

Está programado que el cierre del Fan Fest en la principal plaza del país sea a las 21:30 horas.

Pase lo que pase este día, se prevé que una parte de los aficionados se traslade al Ángel de la Independencia para seguir la fiesta mundialista luego del partido del cuadro tricolor. Y si se obtiene un buen resultado, con mayor razón.

La Selección Mexicana se juega la posibilidad de asumir el liderato del Grupo A si consigue la victoria ante el conjunto asiático, lo que le permitiría encaminar su clasificación a la siguiente fase y mantenerse en el Estadio Ciudad de México para sus próximos compromisos.

El director técnico del combinado tricolor, Javier Aguirre, dijo este miércoles que el equipo está obligado a ganar este jueves, pero nada está definido y el apoyo de la afición siempre es un factor clave como el jugador número 12.

ASJ