Seguridad

Detienen a Sujeto con Casi 25 Kilogramos de Metanfetamina en Carretera de Puebla

Juan "N" se encontraba a bordo de una camioneta donde transportaba la droga a la altura del municipio poblano de San José Miahuatlán.

Sentenciado Juan N Droga Metanfetamina Carretera Cuacnopalan Oaxaca San José Miahuatlán PueblaDetienen a Sujeto con Casi 25 Kilos de Droga en la Carretera Cuacnopalan-Oaxaca de Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Condenan a Juan 'N' a 8 años por transportar metanfetamina en Puebla. Descubre cómo la FGR logró la sentencia tras su detención en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

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