Detienen a Sujeto con Casi 25 Kilogramos de Metanfetamina en Carretera de Puebla

Este jueves 6 de agosto de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de ocho años de prisión contra Juan ‘N' por delitos contra la salud en el municipio poblano de San José Miahuatlán.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado fue arrestado mientras transportaba casi 25 kilogramos de metanfetamina en una camioneta sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

Sentencian a Juan ‘N’ por transportar casi 25 kilogramos de metanfetamina en San José Miahuatlán, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla obtuvo sentencia de ocho años y cuatro meses de prisión contra Juan ‘N’, quien fuera detenido en noviembre de 2025 con 24 kilogramos 702 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

Como resultado de las diligencias de investigación, peritajes especializados y pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, el juez dictó la sentencia condenatoria e impuso el pago de una multa de 84 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a nueve mil 503 pesos.

Los hechos refieren que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron a Juan ‘N’ cuando viajaba a bordo de una camioneta sobre la carretera federal 135-D, Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del municipio de San José Miahuatlán.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades aseguraron 25 bolsas que contenían la droga, de las cuales, una se encontraba en la cajuela y las restantes ocultas entre la lámina del techo y el toldo del vehículo.

Reaprehenden a Roberto ‘N’ por delitos contra la salud en Xiutetelco, Puebla

La FGR en Puebla cumplimentó una orden de reaprehensión contra Roberto ‘N’, quien fue sentenciado por un juez por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, y posesión simple de clorhidrato de cocaína y marihuana.

La reaprehensión obedece a que el sentenciado incumplió de manera reiterada las obligaciones impuestas por la autoridad judicial para conservar los beneficios sustitutivos de la pena de prisión que le habían sido concedidos.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron el 28 de junio de 2018, cuando fue detenido en compañía de otros cuatro individuos en el municipio de Xiutetelco, en posesión de diversas dosis de cocaína y marihuana, así como de un arma de fuego abastecida con siete cartuchos útiles, sin contar con el permiso correspondiente.

Durante el proceso se le impusieron medidas cautelares, pero incumplió las condiciones impuestas por la autoridad judicial y no se presentó ante las instancias encargadas de supervisar el beneficio; tampoco realizó las actividades que le fueron ordenadas como parte del tratamiento en libertad, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia y se ordenó su reaprehensión.

En cumplimiento de dicho mandato judicial, elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron y detuvieron al sentenciado, quien fue ingresado al Centro de Reinserción Social del Estado (Cereso) de Puebla, donde deberá cumplir la pena privativa de la libertad que le fue impuesta.

Con información de N+

GMAZ